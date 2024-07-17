8,8 процента составил рост цен на услуги в июне, следует из опубликованных вчера материалов Банка России об инфляции. Притом что в июне вклад товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой в общий индекс потребительских цен несколько уменьшился по сравнению с маем — замедлился рост цен на услуги туризма и пассажирского транспорта, он остался «значимо положительным», констатирует ЦБ. Без учета влияния ЖКХ сектор услуг второй по темпам роста цен среди всех составляющих инфляции — 11,2% год к году, выше этот показатель только у плодоовощной продукции, рынок которой пострадал из-за заморозков,— 19,1%.