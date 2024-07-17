Спецы труда и обороны

Политологи Павел Данилин и Алексей Мартынов представили очередной выпуск интегрального рейтинга депутатов Госдумы. Лидирующие позиции по ключевому многосоставному показателю КПДГД (коэффициент полезности депутата) заняли главы комитетов по информполитике, обороне, а также труду и соцполитике — Александр Хинштейн, Андрей Картаполов (оба — «Единая Россия») и Ярослав Нилов (ЛДПР).

Авторский рейтинг КПДГД традиционно рассчитывается по четырем индексам: народного голосования на сайте исследования, активности депутата в парламенте (внесенные законопроекты, выступления на заседаниях), медийности (упоминаемость в СМИ) и экспертному индексу (оценка политологов, общественных деятелей и журналистов). Рейтинг не включает спикера Госдумы и лидеров думских фракций.

К экватору работы VIII думского созыва лидирующую позицию, согласно расчетам составителей, занимает председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн, с большим отрывом обошедший коллег по показателю цитируемости. В качестве руководителя комитета он «забрал на себя огромное количество тем», объясняет Павел Данилин. По его словам, информационная политика в целом и отдельные события вроде блокировки зарубежных интернет-ресурсов, решений Роскомнадзора и работы вражеских пропагандистов «всегда интересны журналистам».

Активность господина Хинштейна в темах, связанных со СВО и работой силовых ведомств, обеспечивает около трети его итогового результата, отмечают составители рейтинга.

Второе место получил Андрей Картаполов. Повестка, связанная со СВО, обеспечила заметные результаты также председателю комитета по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу (10-е место), первому зампреду комитета по делам СНГ Виктору Водолацкому (11-е место), первому зампреду комитета по безопасности Адаму Делимханову (24-е место; все — ЕР) и ряду других парламентариев.

Третье место за счет неутомимой законотворческой активности получил Ярослав Нилов. ЛДПР стала лидером по числу внесенных законопроектов за отчетный период (апрель—июнь 2024 года). «Депутаты фракции взяли за правило внесение законопроектов всей фракцией, что значительно усилило показатели»,— отмечают составители. Сам по себе господин Нилов был активен в работе со СМИ и даже мобилизовал сторонников для голосования на сайте исследования.

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Топ-5 замкнули глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (на фоне проработки налоговых новелл) и один из «амбассадоров» семейной политики в Думе вице-спикер Анна Кузнецова (оба — ЕР). «Семья — одна из главных тем послания президента, по которой осуществляется целый комплекс нацпроектов, поэтому позиция Анны Кузнецовой не вызывает удивления»,— сообщил Павел Данилин. Он также отметил работу депутатов Ольги Занко и Татьяны Буцкой (14-е и 19-е места, обе — ЕР). Благодаря текущей фискальной повестке в верхней части списка закрепились также глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (36-е место; «Справедливая Россия — За правду»), первый вице-спикер Александр Жуков (52-е место; ЕР), первый зампред комитета по бюджету Леонид Симановский (80-е место; ЕР).

Господин Данилин отметил «уверенные позиции профессиональных депутатов, которые знают, как работает Госдума, как вносятся и проводятся законопроекты, сами активно участвуют в законотворческой деятельности». Соответствующий опыт, авторитет и аппаратный вес во многом обеспечили лидирующие позиции вице-спикеру Ирине Яровой (6-е место), главе комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову (7-е место), председателю комитета по безопасности Василию Пискареву (8-е место; все — ЕР). Наряду с ними в топ-10 значится глава комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР).

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Ключевым показателем в работе депутатов стала их вовлеченность «в важнейшие для страны и общества вопросы», сообщил Алексей Мартынов. «На второй план» ушли вопросы, связанные с внутриполитической борьбой. «Вообще партийный аспект стал не так важен… Главная задача — победа в СВО и все, что с этим связано»,— сказал он.

Григорий Лейба