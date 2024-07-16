Конституцию переставят на первое место

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник утвердила очередной пакет отзывов на инициативы депутатов. Поддержку, в частности, получила инициатива представителей ЛДПР, которые предложили исправить то, что в законе о местном самоуправлении до сих пор не закреплен приоритет российской Конституции над нормами международного права. А вот другой законопроект либерал-демократов во главе с их лидером Леонидом Слуцким об увеличении срока военного контракта, за заключение которого иностранцам полагается упрощенный прием в российское гражданство, в кабмине забраковали. Не был поддержан по причине несоответствия Конституции и законопроект «Справедливой России — За правду» (СРЗП) о запрете иностранцам создавать общественные организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Нилов (слева) и Алексей Диденко рады сделать неоспоримым приоритет Конституции над международным правом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ярослав Нилов (слева) и Алексей Диденко рады сделать неоспоримым приоритет Конституции над международным правом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комиссия безоговорочно поддержала законопроект депутатов фракции ЛДПР Ярослава Нилова и Алексея Диденко о приоритете для местного самоуправления российской Конституции над общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Авторы инициативы указывали, что общий приоритет Основного закона был зафиксирован еще в ходе конституционной реформы 2020 года. После нее Дума приняла внесенные президентом корреспондирующие поправки к 115 законодательным актам, в том числе к шести кодексам: Гражданскому, Семейному, Уголовно-процессуальному, Арбитражному процессуальному, Гражданскому процессуальному и Кодексу административного судопроизводства. Однако до сих пор остаются законы, где этот вопрос не отрегулирован. Например, в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в качестве правовой основы МСУ в числе первых сначала указаны источники международно-правового характера, и только потом Конституция, «что в правоприменительной практике толкуется как их приоритетность над действием» российского Основного закона, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы предлагают переставить Конституцию в тексте закона на первое место.

Комиссия поддержала с учетом замечаний поправки к Уголовно-исполнительному кодексу единороссов Марии Бутиной, Даниила Бессарабова и Эрнеста Валеева, устанавливающие обязанность уголовно-исполнительной инспекции при необходимости направлять осужденных в органы службы занятости для трудоустройства, а также обязанность самого безработного осужденного либо трудоустроиться самостоятельно, либо встать на учет в эти органы.

Кроме того, согласно законопроекту, «непринятие мер к трудоустройству осужденным» в течение 15 дней со дня постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции будет считаться нарушением порядка и условий отбывания исправительных работ.

Комиссия опасается, что понятие «непринятие мер» рискует быть неоднозначно истолковано, и просит в том числе поэтому доработать законопроект.

В то же время в кабмине не поддержали инициативу лидера СРЗП Сергея Миронова и его коллеги по фракции Андрея Кузнецова, предложивших запретить иностранцам быть учредителями или участниками общественного объединения, а также установить обязательную государственную регистрацию общественных объединений в качестве юридического лица. Комиссия в своем отзыве напоминает о конституционном праве граждан на объединение. А иностранные граждане и лица без гражданства, согласно Конституции, пользуются в России правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором. «Таким образом, Конституция Российской Федерации защищает не только свободу деятельности общественных объединений, но и свободу их создания, а также гарантирует участие в них как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан и лиц без гражданства»,— говорится в отзыве комиссии. Кроме того, в кабмине считают, что «запреты и ограничения в отношении иностранных граждан из недружественных стран» в настоящее время урегулированы в достаточной степени.

Не нашел поддержки комиссии законопроект группы депутатов ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, которые предложили увеличить с года до двух лет срок контракта о прохождении военной службы, при заключении которого иностранец может получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Кроме того, авторы законопроекта предложили таким же образом увеличить срок, в течение которого иностранец должен прожить в России на основании разрешения на временное пребывание, чтобы претендовать на получение вида на жительство. Комиссия считает, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ, говорящий о неэффективности действующего регулирования.

Ксения Веретенникова