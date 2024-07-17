«Дамате» перешла «Евродон»

На фоне роста внутреннего спроса и экспорта мяса индейки бизнес вкладывается в его производство. Группа «Дамате» Наума Бабаева инвестировала 2,5 млрд руб. в приобретение ранее находившихся у нее в аренде мощностей «Евродона» в Ростовской области. Окупить вложения при текущей конъюнктуре удастся за три года, но проблемой для сегмента остается зависимость от импортного сырья, считают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Дамате» приобрела имущество группы «Евродон» в Ростовской области, рассказали “Ъ” в компании. Информация подтверждается протоколами банкротных торгов: их победителем стало ООО «Ломан 2», подконтрольное, по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АПК "Дамате"». Сумма двух сделок составила 2,5 млрд руб. В их периметр вошли активы ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», включая вертикально интегрированный комплекс по промышленному производству мяса индейки и оборудование.

«Евродон» ранее был вторым производителем индейки в России. По подсчетам Agrifood Strategies, в 2017 году холдинг выпустил 47,25 тыс. тонн продукции, заняв 20,68% рынка. Но в конце 2018 года по итогам корпоративного конфликта с основателем Вадимом Ванеевым актив перешел под контроль основного владельца и кредитора ВЭБ.РФ. В 2019 году холдинг признали банкротом.

В 2021 году «Дамате» приобрела у Россельхозбанка, которому ранее продал долг «Евродона» ВЭБ.РФ, ООО «Ломан 2» с правами требования к компании.

Группа «Дамате» — сельскохозяйственный холдинг, существующий с 2012 года. Основной собственник бизнеса — Наум Бабаев. Компания считается крупнейшим производителем индейки в России, существующие мощности — 292 тыс. тонн в убойном весе в год. Согласно Agrifood Strategies, в 2023 году она заняла 55,5% рынка, у ближайшего конкурента — группы «Черкизово» — 13,5%. Также «Дамате» производит мясо утки, баранину, развивает молочное животноводство. В земельном банке 100 тыс. га сельхозугодий.

Мощности «Евродона» с 2020 года находились у «Дамате» в аренде, группа производила на них индейку под брендом «Индилайт». Сейчас, по оценкам компании, предприятия могут выпускать 85 тыс. тонн в год. Сделку по приобретению мощностей «Евродона» собеседник “Ъ” называет выгодной: «Окупить инвестиции получится за три года или быстрее». С 1 кг мяса индейки можно получать 20–30 руб. прибыли, считает он.

По данным Agrifood Strategies, в 2023 году производство индейки выросло на 1,8%, до 422 тыс. тонн.

В Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) ранее не исключали, что в этом году показатель достигнет 435–440 тыс. тонн, а к 2030 году — 690–700 тыс. тонн. Динамику обеспечивает рост внутреннего спроса и экспорта, отмечали аналитики. В 2023 году Россия, по данным Agrifood Strategies, отправила за рубеж 26 тыс. тонн мяса индейки, на 3% больше, чем годом ранее. Основные рынки сбыта — Ближний Восток и Китай.

Конъюнктуру последних лет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин называет благоприятной: «Цены на зерно, шрот, витамины и аминокислоты стабильны». Пока на индейку, по его словам, приходится незначительная доля мяса, которое потребляют россияне, но с ростом цен на говядину интерес к нему может увеличиваться. Проблемой господин Юшин называет высокую зависимость индейководства от импорта племенного материала и инкубационного яйца.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров