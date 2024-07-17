«Дамате» перешла «Евродон»
Выкупив мощности в Ростовской области
На фоне роста внутреннего спроса и экспорта мяса индейки бизнес вкладывается в его производство. Группа «Дамате» Наума Бабаева инвестировала 2,5 млрд руб. в приобретение ранее находившихся у нее в аренде мощностей «Евродона» в Ростовской области. Окупить вложения при текущей конъюнктуре удастся за три года, но проблемой для сегмента остается зависимость от импортного сырья, считают на рынке.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
«Дамате» приобрела имущество группы «Евродон» в Ростовской области, рассказали “Ъ” в компании. Информация подтверждается протоколами банкротных торгов: их победителем стало ООО «Ломан 2», подконтрольное, по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АПК "Дамате"». Сумма двух сделок составила 2,5 млрд руб. В их периметр вошли активы ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», включая вертикально интегрированный комплекс по промышленному производству мяса индейки и оборудование.
«Евродон» ранее был вторым производителем индейки в России. По подсчетам Agrifood Strategies, в 2017 году холдинг выпустил 47,25 тыс. тонн продукции, заняв 20,68% рынка. Но в конце 2018 года по итогам корпоративного конфликта с основателем Вадимом Ванеевым актив перешел под контроль основного владельца и кредитора ВЭБ.РФ. В 2019 году холдинг признали банкротом.
В 2021 году «Дамате» приобрела у Россельхозбанка, которому ранее продал долг «Евродона» ВЭБ.РФ, ООО «Ломан 2» с правами требования к компании.
Группа «Дамате» — сельскохозяйственный холдинг, существующий с 2012 года. Основной собственник бизнеса — Наум Бабаев. Компания считается крупнейшим производителем индейки в России, существующие мощности — 292 тыс. тонн в убойном весе в год. Согласно Agrifood Strategies, в 2023 году она заняла 55,5% рынка, у ближайшего конкурента — группы «Черкизово» — 13,5%. Также «Дамате» производит мясо утки, баранину, развивает молочное животноводство. В земельном банке 100 тыс. га сельхозугодий.
Мощности «Евродона» с 2020 года находились у «Дамате» в аренде, группа производила на них индейку под брендом «Индилайт». Сейчас, по оценкам компании, предприятия могут выпускать 85 тыс. тонн в год. Сделку по приобретению мощностей «Евродона» собеседник “Ъ” называет выгодной: «Окупить инвестиции получится за три года или быстрее». С 1 кг мяса индейки можно получать 20–30 руб. прибыли, считает он.
По данным Agrifood Strategies, в 2023 году производство индейки выросло на 1,8%, до 422 тыс. тонн.
В Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) ранее не исключали, что в этом году показатель достигнет 435–440 тыс. тонн, а к 2030 году — 690–700 тыс. тонн. Динамику обеспечивает рост внутреннего спроса и экспорта, отмечали аналитики. В 2023 году Россия, по данным Agrifood Strategies, отправила за рубеж 26 тыс. тонн мяса индейки, на 3% больше, чем годом ранее. Основные рынки сбыта — Ближний Восток и Китай.
Конъюнктуру последних лет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин называет благоприятной: «Цены на зерно, шрот, витамины и аминокислоты стабильны». Пока на индейку, по его словам, приходится незначительная доля мяса, которое потребляют россияне, но с ростом цен на говядину интерес к нему может увеличиваться. Проблемой господин Юшин называет высокую зависимость индейководства от импорта племенного материала и инкубационного яйца.