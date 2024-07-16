Правительство на пол-отставки

Французский кабинет министров под руководством Габриэля Атталя во вторник собрался в Елисейском дворце по приглашению президента Эмманюэля Макрона. В тот же день министры ушли в отставку, но при этом пока остались при своих креслах. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Габриэль Атталь

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Габриэль Атталь

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Премьер-министр Габриэль Атталь подал заявление об отставке 8 июля, а объявил об этом днем раньше, в воскресенье, когда были подведены первые итоги второго тура внеочередных парламентских выборов. Президентский блок получил на них только второе место, не оправдав надежд Эмманюэля Макрона, всерьез или только во всеуслышание надеявшегося восстановить контроль над Национальной ассамблеей и затормозить стремительное восхождение крайне правого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен.

Строго говоря, господину Атталю не в чем было себя упрекнуть.

Возглавив избирательную кампанию макронистского блока «Вместе» (Ensemble) в наихудший момент, он привел его на призовое место и изрядно поспособствовал неудаче RN, метившего в лидеры, но ставшего только третьим (первое место заняли левые).

Тогда, 8 июля, президент заявление премьера и его министров не принял, а вот теперь согласился. Впрочем, членам кабинета и его руководителю де-факто еще придется поработать, по крайней мере до конца Олимпийских игр (они завершатся 11 августа), чтобы не запутать ситуацию окончательно. Кроме того, и это очень важно, формальная отставка позволит тем министрам, которые были избраны в Национальную ассамблею, приступить к парламентским делам, усилив макронистскую группу перед первыми важными голосованиями.

Всем «отставникам» предстоит следить за состоянием дел вплоть до назначения нового премьер-министра и формирования им новой команды.

Сколько времени это займет, сказать трудно. Очевидно, что назначать главу правительства имеет смысл только после прояснения ситуации в Национальной ассамблее. А там сейчас идет непрекращающаяся драка между разными крыльями левого «Нового народного фронта». Левакам из меланшоновской «Непокорившейся Франции» (LFI), зеленым, коммунистам, социалистам предстоит решить между собой, кого они хотят видеть премьер-министром и председателем парламента.

Договориться они никак не могут, несмотря на постоянные упреки в стиле «сами себя задерживаем». Кандидаты социалистов не нравятся «непокорившимся», предложения леваков встречают в штыки, и иногда кажется, что Жан-Люк Меланшон с товарищами стал таким же пугалом для объединенных левых, как и Марин Ле Пен. Разные представители «Нового народного фронта» кричат о том, что они победили и теперь с ними должны считаться, но внутри парламента они уже раскалываются на враждующие группы.

На этом фоне позиция президента Макрона понятна: пусть сначала между собой найдут общий язык, а потом предлагают премьера всей Франции.

18 июля в Национальной ассамблее пройдут выборы председателя. Отчасти это будут заодно и выборы премьер-министра, поскольку станет ясно, какой реальной силой обладают в парламенте разные группы, победители и проигравшие. Весьма возможно, что это не во всем совпадает с итогами выборов. А затем новому назначенцу придется формировать коалиционное правительство, торговля будет идти по каждому из министерских портфелей. Неожиданностей не избежать.