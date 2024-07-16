Компания из КНР потребовала извинений от регулятора за доклад о небезопасной продукции

Один из крупнейших производителей безалкогольных напитков и бутилированной воды в КНР — компания Nongfu Spring потребовала от местных регуляторов извиниться за недостоверную информацию о продукции компании.

В понедельник, 15 июля, китайский Совет по защите прав потребителей выпустил доклад о качестве бутилированной воды 30 местных марок. О воде от Nongfu Spring было сказано, что содержание броматов в ней превышает установленные нормы ЕС.

Сегодня, 16 июля, компания Nongfu Spring выпустила заявление, в котором подвергла критике методологию измерений регулятора и заявила, что ее продукция соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, компания опубликовала заявление своей юридической службы, в котором потребовала от регулятора признать свою неправоту и извиниться за введение потребителей в заблуждение. Компания подчеркнула, что считает некорректным навязывание норм и стандартов третьих стран, а не местных требований. Спустя несколько часов регулятор подтвердил получение официального требования от Nongfu Spring и сообщил, что рассматриваются варианты ответа на него.

Евгений Хвостик