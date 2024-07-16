Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Швейцарская Richemont отчиталась о росте квартальных продаж

Швейцарская Compagnie Financiere Richemont S.A. (Richemont), в которую входят такие люксовые бренды, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Piaget, Vacheron Constantin, Chloе, Dunhill, Montblanc и др., отчиталась о результатах своей деятельности за первый квартал 2024 финансового года, завершившийся в июне. Общие продажи компании выросли на 1%, до €5,27 млрд, что на фоне общей ситуации на рынке товаров класса премиум является неплохим результатом.

Самый существенный прирост продаж у Richemont в минувшем квартале зафиксирован в Японии — на 43%, до €603 млн. На втором месте рынок Северной и Южной Америки — 11% (€1,2 млрд). В Европе и на Ближнем Востоке тоже отмечено увеличение продаж, хотя и более скромное — на 4% и 9% соответственно. Единственным регионом, где продажи компании сократились, стал Азиатско-Тихоокеанский (минус 19%), где китайская экономика до сих пор не может преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19.

Инвесторы отреагировали на позитивную квартальную отчетность Richemont с умеренным оптимизмом — акции компании на торгах в Берлине выросли в цене на 1,5%.

Накануне британский производитель товаров класса люкс Burberry сообщил о падении квартальных продаж на 20% и об отставке своего гендиректора.

О люксе в России — в материале «Ъ» «Санкции класса люкс».

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...