Швейцарская Richemont отчиталась о росте квартальных продаж

Швейцарская Compagnie Financiere Richemont S.A. (Richemont), в которую входят такие люксовые бренды, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Piaget, Vacheron Constantin, Chloе, Dunhill, Montblanc и др., отчиталась о результатах своей деятельности за первый квартал 2024 финансового года, завершившийся в июне. Общие продажи компании выросли на 1%, до €5,27 млрд, что на фоне общей ситуации на рынке товаров класса премиум является неплохим результатом.

Самый существенный прирост продаж у Richemont в минувшем квартале зафиксирован в Японии — на 43%, до €603 млн. На втором месте рынок Северной и Южной Америки — 11% (€1,2 млрд). В Европе и на Ближнем Востоке тоже отмечено увеличение продаж, хотя и более скромное — на 4% и 9% соответственно. Единственным регионом, где продажи компании сократились, стал Азиатско-Тихоокеанский (минус 19%), где китайская экономика до сих пор не может преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19.

Инвесторы отреагировали на позитивную квартальную отчетность Richemont с умеренным оптимизмом — акции компании на торгах в Берлине выросли в цене на 1,5%.

Накануне британский производитель товаров класса люкс Burberry сообщил о падении квартальных продаж на 20% и об отставке своего гендиректора.

О люксе в России — в материале «Ъ» «Санкции класса люкс».

Евгений Хвостик