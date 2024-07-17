Приговор дождался обвиняемую

Хамовнический суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» Ирины Вишняковой. По версии следствия, она была участницей многомиллионных хищений средств Минобороны, выделенных на эксплуатацию и содержание различных объектов военного ведомства, в то время, когда его возглавлял Анатолий Сердюков. Другие фигуранты масштабного расследования уже давно осуждены, а госпоже Вишняковой удавалось долгое время скрываться — она числилась в международном розыске и была задержана лишь в 2022 году. Суд назначил обвиняемой пять лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирине Вишняковой дали срок по делу, возбужденному больше десяти лет назад

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ирине Вишняковой дали срок по делу, возбужденному больше десяти лет назад

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Материалы дела в отношении Ирины Вишняковой, которая в судебных материалах ныне фигурирует как пенсионерка, рассматривалось около года. В результате подсудимая была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Согласно открытым источникам, Ирина Вишнякова в 2013 году числилась гендиректором ЗАО «Безопасность и связь» («БиС») — компании Александра Елькина, который также был генеральным директором фирмы «Славянка», структурно входившей в коммерческий холдинг «Оборонсервис» Минобороны. Напомним, в свое время «Славянка» была едва ли не монополистом в вопросах проведения ремонта и хозобслуживания жилищного фонда военного ведомства. Следственные органы связывали это с доверительными отношениями, которые у Александра Елькина сложились с тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым.

Масштабное расследование хищений средств Минобороны главное военное следственное управление СКР начало в ноябре 2012 года.

Сначала речь шла о хищении 52,6 млн руб., выделенных на реализацию госконтракта по комплексному содержанию зданий и сооружений Минобороны, а в деле фигурировали должностные лица военного ведомства и управленцы ОАО «Славянка» и ЗАО «Безопасность и связь». Затем преступные эпизоды стали множиться. Следствие установило факты хищений 53,3 млн руб. при реализации контракта по эксплуатационному содержанию и обслуживанию казарменно-жилищного фонда и сетей водоснабжения военных городков, 288,2 млн руб.— при исполнении контракта по комплексной инженерно-технической эксплуатации зданий Военной академии Генштаба вооруженных сил в 2010–2011 годах. Наконец, в 2013 году в деле появился эпизод хищений при выполнении соглашений по оказанию услуг по комплексному обслуживанию помещений и территорий федерального государственного образовательного учреждения «Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации"», расположенного в Москве на Хорошевском шоссе. Этот госконтракт, как и некоторые другие, получила компания «БиС». По версии СКР, объемы выполняемых работ существенно в отчетной документации завышались, однако руководство пансиона и ХОЗУ Минобороны и самого пансиона подписывали подготовленные «БиС» акты приемки услуг не глядя. Ущерб оценивался в несколько десятков миллионов рублей.

Сначала Ирина Вишнякова проходила по делу свидетелем, однако вскоре следствие потеряло ее из виду. В октябре ей было заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. После этого ее объявили в розыск, сначала в федеральный, а с декабря 2013 года и в международный.

В июне 2014 года Хамовнический райсуд столицы заочно арестовал обвиняемую, 16 июня 2014 года расследование ее дела было приостановлено.

29 ноября 2022 года Ирину Вишнякову задержали и сразу же отправили в СИЗО. Эта мера пресечения не менялась вплоть до вынесения ей приговора.

Отметим, что госпожа Вишнякова стала последней представшей перед судом фигуранткой обширного расследования хищений средств Минобороны. По всем остальным эпизодам, которые рассматривались в судах поочередно, обвиняемые либо еще отбывают назначенные им сроки, либо уже вышли на свободу. По ряду пунктов обвинения фигуранты были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. Однако Ирины Вишняковой это не коснулось: согласно действующему законодательству, время, в течение которого обвиняемый находится в розыске, в срок давности не засчитывается.

Защита осужденной обжалует решение суда первой инстанции, поскольку считает его необоснованным и незаконным. При этом от каких-либо комментариев, связанных с предъявленными госпоже Вишняковой обвинениями, а также позицией защиты, ее адвокат отказалась.

Владислав Трифонов