Арендопригодная площадь БЦ в Петербурге с начала года составила более 4 млн кв. м

По итогам первого полугодия 2024 года арендопригодная площадь офисных центров класса А и В в Петербурге составила 4,23 млн кв. м. Из них площадь бизнес центров класса А составляет 1 426 200 кв. м, класса В — 2 808 200 кв. м. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились 16 июля аналитики компании Maris.

С начала года в Петербурге были введены в эксплуатацию четыре офисных зданий, совокупной арендопригодной площадью 34 430 тыс. кв. м. 100% валового прироста качественной офисной недвижимости пришлось на спекулятивное предложение. Объем ввода спекулятивных проектов в анализируемом периоде был на 52,6% ниже аналогичного показателя 2023 года. 96% нового спекулятивного предложения представлено офисными центрами класса B, уточнили эксперты.

На III и IV кварталы года девелоперы анонсировали ввод в эксплуатацию до 64 тыс. кв. м офисной недвижимости. 87% планируемых ко вводу площадей относятся к спекулятивным проектам.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что возобновление работы станции метро «Чернышевская» привело к повышению цен на аренду офисов в этой локации.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте