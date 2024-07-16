Продолжение Миргородской улицы и тоннель построят в Петербурге в рамках проекта ВСМ

В рамках реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в центре Северной столицы планируется продлить одну из улиц в районе Московского вокзала и построить новый автомобильный тоннель.

«Планируется строительство тоннеля в створе переулка Черняховского от Товарного переулка, реконструкция привокзальной площади на Лиговском проспекте и пробивка Миргородской улицы до Чернорецкого переулка. Соответствующий проект постановления правительства Санкт-Петербурга уже подготовлен»,— сообщили 16 июля в пресс-службе Смольного.

Кроме этого, в городской администрации отметили, что со строительством ВСМ связаны сроки и технические решения по реконструкции Цимбалинского путепровода, позволяющего пересекать ж/д пути, ведущие к Московскому вокзалу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проект ВСМ приведет к реконструкции Московского вокзала в Петербурге. Работы по созданию новой магистрали оценены в 1,8 трлн рублей.

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