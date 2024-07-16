Поль Кагаме второй раз подряд набрал 99% голосов на выборах президента Руанды

Поль Кагаме, занимающий пост президента Руанды последние 24 года, смог переизбраться на четвертый срок. По данным ЦИК республики, после обработки 79% бюллетеней господин Кагаме набирает 99,15% голосов избирателей. Он преодолевает отметку 99% голосов вторые президентские выборы подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поль Кагаме

Фото: Jean Bizimana, Reuters Поль Кагаме

Фото: Jean Bizimana, Reuters

На текущий момент в пользу господина Кагаме зарегистрированы 7,1 млн голосов избирателей. У его соперников — лидера партии «зелёных» Фрэнка Хабинезу и независимого кандидата Филиппа Мпайиману — в общей сложности 61 тыс. голосов.

Поль Кагаме де-факто является лидером Руанды с 1994 года. Тогда военно-политическое движение «Руандийский патриотический фронт» в ответ на геноцид тутси разгромило силы действовавшего правительства и захватило власть в стране. Сам господин Кагаме получил посты министра обороны и вице-президента. В 2000 году был впервые избран президентом Руанды. В 2015 году внес изменения в Конституцию страны, которые обнулили его президентские сроки. За время правления господин Кагаме регулярно критиковался правозащитными организациями, которые обвиняют его в жестоком подавлении оппозиции, а также в похищениях и убийствах всех, кто высказывается против действующих властей.

После нынешней победы Поль Кагаме будет править страной до 2029 года, а затем сможет баллотироваться еще на один пятилетний срок. Сейчас Полю Кагаме 66 лет.

Кирилл Сарханянц