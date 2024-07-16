Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поль Кагаме второй раз подряд набрал 99% голосов на выборах президента Руанды

Поль Кагаме, занимающий пост президента Руанды последние 24 года, смог переизбраться на четвертый срок. По данным ЦИК республики, после обработки 79% бюллетеней господин Кагаме набирает 99,15% голосов избирателей. Он преодолевает отметку 99% голосов вторые президентские выборы подряд.

Поль Кагаме

Поль Кагаме

Фото: Jean Bizimana, Reuters

Поль Кагаме

Фото: Jean Bizimana, Reuters

На текущий момент в пользу господина Кагаме зарегистрированы 7,1 млн голосов избирателей. У его соперников — лидера партии «зелёных» Фрэнка Хабинезу и независимого кандидата Филиппа Мпайиману — в общей сложности 61 тыс. голосов.

Поль Кагаме де-факто является лидером Руанды с 1994 года. Тогда военно-политическое движение «Руандийский патриотический фронт» в ответ на геноцид тутси разгромило силы действовавшего правительства и захватило власть в стране. Сам господин Кагаме получил посты министра обороны и вице-президента. В 2000 году был впервые избран президентом Руанды. В 2015 году внес изменения в Конституцию страны, которые обнулили его президентские сроки. За время правления господин Кагаме регулярно критиковался правозащитными организациями, которые обвиняют его в жестоком подавлении оппозиции, а также в похищениях и убийствах всех, кто высказывается против действующих властей.

После нынешней победы Поль Кагаме будет править страной до 2029 года, а затем сможет баллотироваться еще на один пятилетний срок. Сейчас Полю Кагаме 66 лет.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

История геноцида против тутси в Руанде

Предыдущая фотография
7 апреля 1994 года в Руанде начался конфликт, унесший до миллиона представителей племен тутси и хуту. В это время президент страны Ювенал Хабиаримана из племени хуту, которое составляло большинство населения страны, вел боевые действия против повстанцев из племени тутси — Руандийского патриотического фронта (РПФ). 6 апреля 1994 года самолет президента страны был сбит ракетой (кто ее пустил, окончательно не выяснено), глава государства погиб. Смерть президента послужила, прежде всего в армейских кругах, сигналом для начала массовых убийств тутси

7 апреля 1994 года в Руанде начался конфликт, унесший до миллиона представителей племен тутси и хуту. В это время президент страны Ювенал Хабиаримана из племени хуту, которое составляло большинство населения страны, вел боевые действия против повстанцев из племени тутси — Руандийского патриотического фронта (РПФ). 6 апреля 1994 года самолет президента страны был сбит ракетой (кто ее пустил, окончательно не выяснено), глава государства погиб. Смерть президента послужила, прежде всего в армейских кругах, сигналом для начала массовых убийств тутси

Фото: AP / Jean Marc Boujou

В то время когда Руанда была бельгийской колонией, метрополия сознательно разделяла ее жителей: представители тутси считались элитой и получали лучшие рабочие места и разные привилегии. После получения Руандой независимости в 1962 году ситуация кардинально поменялась: угнетенное большинство, хуту, воспрянуло и стало притеснять тутси. РПФ, который возглавлял Поль Кагаме, в начале 1990-х вел борьбу против правительства хуту&lt;br> На фото: пациенты психиатрической больницы в районе Кигали просят о помощи бельгийских солдат

В то время когда Руанда была бельгийской колонией, метрополия сознательно разделяла ее жителей: представители тутси считались элитой и получали лучшие рабочие места и разные привилегии. После получения Руандой независимости в 1962 году ситуация кардинально поменялась: угнетенное большинство, хуту, воспрянуло и стало притеснять тутси. РПФ, который возглавлял Поль Кагаме, в начале 1990-х вел борьбу против правительства хуту
На фото: пациенты психиатрической больницы в районе Кигали просят о помощи бельгийских солдат

Фото: AP / Karsten Thielker

В конфликт оказались вовлечены не только простые жители. В считанные дни были убиты все умеренные политики-хуту, не принадлежавшие к президентскому клану. Также была убита премьер-министр Агата Увилингиямане (на фото), находившаяся на пятом месяце беременности

В конфликт оказались вовлечены не только простые жители. В считанные дни были убиты все умеренные политики-хуту, не принадлежавшие к президентскому клану. Также была убита премьер-министр Агата Увилингиямане (на фото), находившаяся на пятом месяце беременности

Фото: Кадр из видео

Покончив с «предателями» из числа соплеменников, экстремисты-хуту приступили к «окончательному решению» национального вопроса. В бойне принимала участие вся страна

Покончив с «предателями» из числа соплеменников, экстремисты-хуту приступили к «окончательному решению» национального вопроса. В бойне принимала участие вся страна

Фото: AP / Jean-Marc Bouju

В больнице города Бутаре погромщики заставили врачей-хуту собственноручно убивать своих коллег-тутси. В другом случае по приказу хуту европейские сестры милосердия загоняли тутси в сарай и поджигали. За три недели погибло более полумиллиона человек, за месяц — более 800 тыс.

В больнице города Бутаре погромщики заставили врачей-хуту собственноручно убивать своих коллег-тутси. В другом случае по приказу хуту европейские сестры милосердия загоняли тутси в сарай и поджигали. За три недели погибло более полумиллиона человек, за месяц — более 800 тыс.

Фото: AP / Javier Bauluz

Геноцид в Руанде отличался особой жестокостью. Жертв долго мучали перед смертью. Иногда над телами издевались и после убийств

Геноцид в Руанде отличался особой жестокостью. Жертв долго мучали перед смертью. Иногда над телами издевались и после убийств

Фото: AP / Michel Euler

По оценкам различных организаций, во время геноцида было изнасиловано около 250 тыс. женщин

По оценкам различных организаций, во время геноцида было изнасиловано около 250 тыс. женщин

Фото: AP / Jean Marc Bouju

Вскоре все пошло в обратном направлении. Тутси, мобилизованные из соседних стран, в основном из Уганды, 4 июля 1994 года взяли столицу и установили свое правительство. Решающую роль в победе тутси сыграла поддержка президента Уганды Йовери Мусевени, кстати, тоже тутси по происхождению. Теперь уже тюрьмы наполнились представителями бывшей политической элиты-хуту. По официальным данным, там умерло около 300 человек, по неофициальным — 18 тыс.

Вскоре все пошло в обратном направлении. Тутси, мобилизованные из соседних стран, в основном из Уганды, 4 июля 1994 года взяли столицу и установили свое правительство. Решающую роль в победе тутси сыграла поддержка президента Уганды Йовери Мусевени, кстати, тоже тутси по происхождению. Теперь уже тюрьмы наполнились представителями бывшей политической элиты-хуту. По официальным данным, там умерло около 300 человек, по неофициальным — 18 тыс.

Фото: AP / Javier Bauluz

Когда в 1996 году повстанческая армия, сформированная из тутси, разгромила правительственные силы, французские части, по утверждению специальной комиссии, прикрывали отход боевиков хуту, позволив им укрыться в соседнем Заире (ныне ДРК). Париж подобные обвинения, ранее звучавшие неофициально, отвергал, настаивая, что французские войска пытались защитить людей и действовали с санкции ООН. Правительство Руанды обвинило Францию в причастности к геноциду в 2008 году

Когда в 1996 году повстанческая армия, сформированная из тутси, разгромила правительственные силы, французские части, по утверждению специальной комиссии, прикрывали отход боевиков хуту, позволив им укрыться в соседнем Заире (ныне ДРК). Париж подобные обвинения, ранее звучавшие неофициально, отвергал, настаивая, что французские войска пытались защитить людей и действовали с санкции ООН. Правительство Руанды обвинило Францию в причастности к геноциду в 2008 году

Фото: AP / Jockel Finck

Мировое сообщество в ходе массовых убийств продемонстрировало нерешительность, за что ответственные лица уже не раз извинялись перед народом Руанды. К началу резни в стране было 2,5 тыс. миротворцев ООН. Однако после того, как десять бельгийских военных погибли, СБ ООН решил вывести войска и оставить лишь 270 военнослужащих. Затем, в середине мая, Совбез изменил мнение и постановил ввести в Руанду 5,5 тыс. миротворцев, что и было сделано, но уже после окончания резни

Мировое сообщество в ходе массовых убийств продемонстрировало нерешительность, за что ответственные лица уже не раз извинялись перед народом Руанды. К началу резни в стране было 2,5 тыс. миротворцев ООН. Однако после того, как десять бельгийских военных погибли, СБ ООН решил вывести войска и оставить лишь 270 военнослужащих. Затем, в середине мая, Совбез изменил мнение и постановил ввести в Руанду 5,5 тыс. миротворцев, что и было сделано, но уже после окончания резни

Фото: AP / Ricardo Mazalan

В ходе бойни за три месяца были убиты сотни тысяч тутси, а также умеренных хуту, которые выступали против геноцида. Геноцид прекратился в июле 1994 года, когда войскам Поля Кагаме удалось захватить Кигали, после чего около 2 млн хуту бежали в Заир

В ходе бойни за три месяца были убиты сотни тысяч тутси, а также умеренных хуту, которые выступали против геноцида. Геноцид прекратился в июле 1994 года, когда войскам Поля Кагаме удалось захватить Кигали, после чего около 2 млн хуту бежали в Заир

Фото: AP / David Guttenfelder

Более чем за 25 лет однозначного ответа на вопрос, кто виноват в трагедии, так и не удалось найти: участники конфликта продолжают обвинять друг друга и мировое сообщество

Более чем за 25 лет однозначного ответа на вопрос, кто виноват в трагедии, так и не удалось найти: участники конфликта продолжают обвинять друг друга и мировое сообщество

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 12

7 апреля 1994 года в Руанде начался конфликт, унесший до миллиона представителей племен тутси и хуту. В это время президент страны Ювенал Хабиаримана из племени хуту, которое составляло большинство населения страны, вел боевые действия против повстанцев из племени тутси — Руандийского патриотического фронта (РПФ). 6 апреля 1994 года самолет президента страны был сбит ракетой (кто ее пустил, окончательно не выяснено), глава государства погиб. Смерть президента послужила, прежде всего в армейских кругах, сигналом для начала массовых убийств тутси

Фото: AP / Jean Marc Boujou

В то время когда Руанда была бельгийской колонией, метрополия сознательно разделяла ее жителей: представители тутси считались элитой и получали лучшие рабочие места и разные привилегии. После получения Руандой независимости в 1962 году ситуация кардинально поменялась: угнетенное большинство, хуту, воспрянуло и стало притеснять тутси. РПФ, который возглавлял Поль Кагаме, в начале 1990-х вел борьбу против правительства хуту
На фото: пациенты психиатрической больницы в районе Кигали просят о помощи бельгийских солдат

Фото: AP / Karsten Thielker

В конфликт оказались вовлечены не только простые жители. В считанные дни были убиты все умеренные политики-хуту, не принадлежавшие к президентскому клану. Также была убита премьер-министр Агата Увилингиямане (на фото), находившаяся на пятом месяце беременности

Фото: Кадр из видео

Покончив с «предателями» из числа соплеменников, экстремисты-хуту приступили к «окончательному решению» национального вопроса. В бойне принимала участие вся страна

Фото: AP / Jean-Marc Bouju

В больнице города Бутаре погромщики заставили врачей-хуту собственноручно убивать своих коллег-тутси. В другом случае по приказу хуту европейские сестры милосердия загоняли тутси в сарай и поджигали. За три недели погибло более полумиллиона человек, за месяц — более 800 тыс.

Фото: AP / Javier Bauluz

Геноцид в Руанде отличался особой жестокостью. Жертв долго мучали перед смертью. Иногда над телами издевались и после убийств

Фото: AP / Michel Euler

По оценкам различных организаций, во время геноцида было изнасиловано около 250 тыс. женщин

Фото: AP / Jean Marc Bouju

Вскоре все пошло в обратном направлении. Тутси, мобилизованные из соседних стран, в основном из Уганды, 4 июля 1994 года взяли столицу и установили свое правительство. Решающую роль в победе тутси сыграла поддержка президента Уганды Йовери Мусевени, кстати, тоже тутси по происхождению. Теперь уже тюрьмы наполнились представителями бывшей политической элиты-хуту. По официальным данным, там умерло около 300 человек, по неофициальным — 18 тыс.

Фото: AP / Javier Bauluz

Когда в 1996 году повстанческая армия, сформированная из тутси, разгромила правительственные силы, французские части, по утверждению специальной комиссии, прикрывали отход боевиков хуту, позволив им укрыться в соседнем Заире (ныне ДРК). Париж подобные обвинения, ранее звучавшие неофициально, отвергал, настаивая, что французские войска пытались защитить людей и действовали с санкции ООН. Правительство Руанды обвинило Францию в причастности к геноциду в 2008 году

Фото: AP / Jockel Finck

Мировое сообщество в ходе массовых убийств продемонстрировало нерешительность, за что ответственные лица уже не раз извинялись перед народом Руанды. К началу резни в стране было 2,5 тыс. миротворцев ООН. Однако после того, как десять бельгийских военных погибли, СБ ООН решил вывести войска и оставить лишь 270 военнослужащих. Затем, в середине мая, Совбез изменил мнение и постановил ввести в Руанду 5,5 тыс. миротворцев, что и было сделано, но уже после окончания резни

Фото: AP / Ricardo Mazalan

В ходе бойни за три месяца были убиты сотни тысяч тутси, а также умеренных хуту, которые выступали против геноцида. Геноцид прекратился в июле 1994 года, когда войскам Поля Кагаме удалось захватить Кигали, после чего около 2 млн хуту бежали в Заир

Фото: AP / David Guttenfelder

Более чем за 25 лет однозначного ответа на вопрос, кто виноват в трагедии, так и не удалось найти: участники конфликта продолжают обвинять друг друга и мировое сообщество

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...