Бойня в Руанде

7 апреля — Международный день памяти о геноциде в Руанде. В этот день в 1994 году в стране начался кровавый конфликт между народностями тутси и хуту. За сто дней он унес жизни около миллиона человек. Хроника противостояния — в фотогалерее “Ъ”.