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7 апреля 1994 года в Руанде начался конфликт, унесший до миллиона представителей племен тутси и хуту. В это время президент страны Ювенал Хабиаримана из племени хуту, которое составляло большинство населения страны, вел боевые действия против повстанцев из племени тутси — Руандийского патриотического фронта (РПФ). 6 апреля 1994 года самолет президента страны был сбит ракетой (кто ее пустил, окончательно не выяснено), глава государства погиб. Смерть президента послужила, прежде всего в армейских кругах, сигналом для начала массовых убийств тутси

Фото: Jean Marc Boujou / AP

Бойня в Руанде

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7 апреля — Международный день памяти о геноциде в Руанде. В этот день в 1994 году в стране начался кровавый конфликт между народностями тутси и хуту. За сто дней он унес жизни около миллиона человек. Хроника противостояния — в фотогалерее “Ъ”.


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