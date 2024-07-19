«Не можем упрекнуть производителей плит и фанеры»

О том, как ситуация в лесопромышленной отрасли сказывается на производителях мебели, “Ъ” рассказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков.

— Аналитики ожидают рекордного выпуска древесных плит в этом году. Согласны с этими прогнозами?

— Потенциал производства древесно-стружечных плит у нас в стране достаточно высок — около 14 млн кубометров в год. Лучший показатель был достигнут в прошлом году — 11,5 млн кубометров, так что есть еще большой потенциал для роста.

Сейчас спрос на плиты формирует отечественная мебельная промышленность. За первые пять месяцев 2024 года производство мебели в натуральном выражении выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, который тоже был рекордным.

Что касается МДФ, то ситуация немного иная. В этом году мы ожидаем вернуться к рекордному уровню 2021 года, когда было произведено 740 млн квадратных метров.

— Спрос на фанеру также растет или в этом сегменте ситуация отличается?

— Производство фанеры было на 70% ориентировано на экспорт, три четверти продавалось на рынках, которые сейчас закрыты из-за незаконных санкций. Поэтому в 2022 и 2023 годах наблюдалось падение производства, но сейчас мы постепенно выходим на уровень 2019 года. До рекордных показателей 2020–2021 годов еще далеко.

— Как меняются цены на древесные плиты и фанеру в связи с изменениями спроса?

— Ценообразование на этом рынке зависит от стоимости сырья — древесины и химических компонентов. К сожалению, на эту ситуацию мы не можем повлиять. Например, производители фенола, важного компонента для производства фанеры, вернулись к рекордным показателям 2021 года. За 15 месяцев цены на фенол выросли в 2,5 раза, что сильно отразилось на стоимости производства фанеры.

Предприятия также зависят от импорта меламина, который на данный момент в недостаточном объеме производится в России. А это основной элемент для пленок ЛДСП и МДФ. Также растет и стоимость древесного сырья, что, конечно же, влияет на конечную стоимость продукции.

Сейчас мы не можем упрекнуть производителей плит и фанеры в том, что они увеличивают цены из-за растущего спроса. В мае цена на плиты ДСП для внутреннего рынка была на уровне мая 2022 года, а цены на МДФ даже на 10% ниже. Цены на фанеру сейчас в полтора раза ниже, чем в мае 2022 года.

— Какую долю занимает лесопромышленная продукция в себестоимости мебели сегодня?

— В экономсегменте доля стоимости плит может достигать 50–60%. Чем дороже мебель, тем ниже эта доля, так как большую часть стоимости составляют дорогая фурнитура, дизайн, качество производства и другие факторы. Сейчас значительно выросла доля затрат на оплату труда и других расходов.

— У лесопромышленников есть возможности нарастить продажи для мебельной отрасли?

— Отечественные производители занимают абсолютную долю на внутреннем рынке древесных плит. Тем не менее есть возможность для дальнейшего роста. В первую очередь необходимо запретить импорт мебели из недружественных стран, который составляет около 30 млрд руб. в год. Это создало бы синергетический эффект: российские производители плит, в свою очередь, покупали бы больше леса и химических компонентов. Для российской экономики общий эффект был бы значительно больше, чем 30 млрд руб.

— Какие прогнозы производства мебели на этот год?

— Последние два года рост производства в натуральном выражении опережал рост в финансовом. Цены на мебель росли ниже уровня инфляции. В 2024 году рост цен на мебель уже будет соответствовать уровню инфляции. Объем производства, как ожидается, вырастет примерно на 15%.

Интервью взял Анатолий Костырев