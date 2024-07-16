Таиланд ввел 60-дневный безвизовый режим для россиян

Правительство Таиланда сделало временно действовавший 60-дневный безвизовой въезд для граждан РФ постоянным. Соответствующий приказ МВД Таиланда был одобрен премьером страны Сеттхой Тхависином вчера, 15 июля.

Документ (.pdf) вступил в силу после публикации на местном портале Royal Government Gazette. Безвизовый въезд в Таиланд на 60 дней введен на неопределенный срок. Он разрешен для граждан 93 государств, в том числе России и Китая, США и стран Евросоюза (ЕС).

В октябре 2023 года власти Таиланда продлили срок безвизового пребывания российских туристов в стране до 60 дней. В период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го было разрешено безвизовое нахождение в стране для граждан России сроком на 90 дней.

По данным сервиса OneTwoTrip, россияне стали активнее интересоваться отдыхом в Европе в бархатный сезон. В частности, заметно вырос спрос на бронирование отелей в столицах стран ЕС: на парижские гостиницы — в 2,5 раза год к году, на римские — на 15%. Оба направления входят в топ-3 самых популярных у россиян в Европе.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Туристы подняли спрос на Европу».

Лаура Кеффер