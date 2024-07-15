Станислав Кругляшов стал генеральным директором «Красного Сормова»

Совет директоров завода «Красное Сормово» сегодня назначил генеральным директором Станислава Кругляшова, об этом говорится в документах предприятия. Он приступит к обязанностям 16 июля.

Станислав Кругляшов до мая 2024 года, начиная с августа 2020 года, руководил ПАО «Завод нижегородский теплоход» (ЗНТ). Судя по данным, «СПАРК-Интерфакс», за последние два года убыток ЗНТ достиг 129 млн руб. Выручка по итогам прошлого года упала на 99,6%. В пояснении к отчетности компании в «СПАРК-Интерфакс» говорится, что в 2023 году компания была «фундаментально» убыточна — на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал.

Сейчас предприятие является ответчиком в двух арбитражных процессах с общим иском 112,6 млн руб. Истцами выступают Минобороны и ООО «Балтпроект».

Предыдущий генеральный директор «Красного Сормова» Михаил Першин руководил предприятием более пяти и досрочно покинул пост в апреле. Объединенная судостроительная корпорация, которой принадлежит предприятие, решила заменить его по итогам аудита.

Александра Викулова