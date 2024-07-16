Потребители схватились за виски

Лидером по росту потребительского спроса в сегменте крепкого алкоголя стали виски, текила и ром, продажи которых за первые пять месяцев выросли на 20,3–24,6% год к году, существенно опередив среднерыночную динамику. Производство категорий локализуется, делая их более доступными. Рост спроса на джин, ранее считавшийся наиболее динамичной категорией, с насыщением рынка, напротив, стал замедляться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В январе—мае самой быстрорастущей алкогольной категорией в России стал виски: год к году его продажи в натуральном выражении увеличились на 24,6% при росте всего рынка на 4,2%. Такие данные приводят в NielsenIQ. Спрос на текилу вырос на 21,3%, ром — на 20,3%, биттеры — на 19,3%, аперитивы — на 18,1%. Продажи джина, показавшие наилучшую динамику в 2023 году, выросли лишь на 13,7%. Единственным алкоголем, продемонстрировавшим снижение интереса, стал вермут — продажи сократились на 2,3%.

В «Алкогольной сибирской группе» (АСГ; владеет брендами виски Sea Witch, Bargest и джина Broom Dry) ключевым драйвером для виски и рома назвали локализацию производства. Тот же процесс происходил с джином два-три года назад, говорит директор основного портфеля АСГ Наталья Неворотова. Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин говорит, что розливом виски сейчас занимаются фактически все российские ликеро-водочные заводы. Локализация позволяет снизить стоимость, сделав продукцию доступной широкой массе потребителей, объясняют в «Татспиртпроме».

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что массовые бренды виски за последние три года подешевели в два раза.

Это обусловлено как локализацией, так и обеспечением ритейлерами прямых поставок из-за рубежа. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз обращает внимание на то, что процессы совпали с ростом доходов ориентированных на крепкий алкоголь потребителей, занятых в оборонном комплексе. Раньше они пили водку, теперь переходят на более дорогие категории, рассуждает он. Но эксперт замечает, что основной объем продаж виски все же обеспечивает продукция стоимостью до 500 руб. за бутылку.

Растущий интерес к текиле и рому господин Дробиз связывает с эффектом низкой базы. Хотя в компании Ladoga (бренды «Царская», Barrister, Fowler’s) считают, что категория возвращает позиции, утраченные после ухода поставщиков. Так, в мае 2023 года о прекращении поставок в Россию международных брендов заявил Pernod Ricard, владелец популярного Olmeca. Сейчас это и одна из причин падения в категории вермута: ушли востребованные марки, напоминает Павел Шапкин. Продукция, по его словам, подорожала, став менее популярной.

Спрос на динамично растущие категории ограничен. Так, продажи джина, по мнению господина Шапкина, уже приблизились к своему максимуму.

Выход категории на плато зафиксировали и в «Татспиртпроме». В Ladoga прогнозируют дальнейшее замедление темпов роста в категории. Хотя к такому сценарию готовы пока не все производители. В АСГ планируют к концу 2024 года разлить около 29 тыс. дал джина, нарастив производство в три раза год к году. В SimpleWine говорят, что продажи категории в компании в первом полугодии увеличились на 68% год к году, называя главным драйвером сегмент HoReCa.

Вадим Дробиз замечает, что в 2017–2019 годах потребление джина в России было стабильным, достигая 5 млн литров в год. Сейчас показатель, по его словам, приближается к 25 млн литров, из которых 19–20 млн литров — российского производства. Эксперт рассчитывает на дальнейший рост потребления, связывая его с популярностью джина у молодежи.

Владимир Комаров