Минниханов увеличил число должностей в Министерстве образования и уменьшил — в Министерстве молодежи
Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил число чиновников в Министерстве образования с 154 до 156 и уменьшил — в Министерстве молодежи с 44 до 42. Информация следует из указа раиса Татарстана.
Увеличение штата чиновников в Министерстве образования будет за счет средств бюджета республики. Раньше из бюджета республики финансировалось 108 должностей, теперь — 110.
В своем указе раис поручил Кабинету министров Республики Татарстан обеспечить финансирование возросших расходов.
Указ вступил в силу 11 июля.
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