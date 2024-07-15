Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил число чиновников в Министерстве образования с 154 до 156 и уменьшил — в Министерстве молодежи с 44 до 42. Информация следует из указа раиса Татарстана.

Увеличение штата чиновников в Министерстве образования будет за счет средств бюджета республики. Раньше из бюджета республики финансировалось 108 должностей, теперь — 110.

В своем указе раис поручил Кабинету министров Республики Татарстан обеспечить финансирование возросших расходов.

Указ вступил в силу 11 июля.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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