Бытовая химия любви

Предприниматель из Татарстана Карина Богуславская, дочь основателя «Нэфис косметикс» депутата Госдумы Ирека Богуславского, в арбитражном суде взыскивает 10,7 млрд руб. с нижегородского производителя бытовой химии «Синергетик». Истица требует изъять продукцию под брендом Synergetic и запретить ее рекламу, поскольку изображение слогана продукции ответчика «Я люблю свою семью» схоже с принадлежащим ей товарным знаком. Представители «Синергетика» решили оспорить лицензионный договор между Кариной Богуславской и «Нэфис косметикс» на право использования товарного знака. Юристы напоминают, что Конституционный суд разрешил снижать компенсацию при наличии права на один товарный знак, если ее размер многократно превышает причиненные правообладателю убытки, а нарушение не было грубым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Синергетик" пытается оспорить право использования товарного знака "Я люблю свою семью"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ "Синергетик" пытается оспорить право использования товарного знака "Я люблю свою семью"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает затяжной спор предпринимателя Карины Богуславской с нижегородским ООО «Синергетик», производителем бытовой химии под брендом Synergetic. Разбирательство касается использования в продукции ответчика слогана «Я люблю свою семью», следует из картотеки арбитражных дел.

Госпожа Богуславская, дочь основателя АО «Нэфис косметикс» депутата Госдумы Ирека Богуславского, сочла, что ответчик незаконно использует изображение, схожее до степени смешения с принадлежащим ей товарным знаком по свидетельству РФ №312760. Она потребовала взыскать с нижегородской компании почти 10,7 млрд руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «Я люблю свою семью», а также изъять все товары с этим изображением, запретить продавать, рекламировать и хранить такую продукцию. Истец использует слоган «Я люблю свою семью» с сердцем у надписи, а ответчик на своих товарах заменяет рисунком сердца слово «люблю».

Заявление было подано в Арбитражный суд Татарстана. Соответчиками ООО «Синергетик» тогда числились бизнесмены из Казани Разиля Михайлова и Юрий Сергеев. Однако юристы «Синергетика» доказали, что заявленные требования к нескольким ответчикам не связаны между собой, и договорных отношений с казанскими коммерсантами у нижегородской компании нет. В итоге Арбитражный суд Татарстана вернул исковое заявление как неподсудное ему. Оспорить это решение представителям истца не удалось.

ООО «Синергетик» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году с уставным капиталом 16,2 тыс. руб. Компания полностью принадлежит кипрской Planet Synergetic CY Limited. Бенефициар и генеральный директор Алексей Зюзин. Основная деятельность — производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. Ранее «Ведомости» писали, что кроме господина Зюзина компанию контролируют Петр Маневич, Алексей Шатов и Алексей Коновалов. Выручка организации в 2023 году составила 15,5 млрд руб., чистая прибыль превысила 1 млрд руб. Компания производит продукцию под брендом Synergetic.

Тогда госпожа Богуславская обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с теми же требованиями, однако ответчиком теперь числится единственная компания. Непосредственно «Нэфис косметикс» во всех спорах выступает третьим лицом. Из судебных актов следует, что Карина Богуславская еще в июне 2021 года заключила с «Нэфис косметикс» лицензионный договор, предоставив компании право использовать ее товарный знак.

Представители «Синергетика» решили оспорить этот договор, подав встречный иск. Однако нижегородский арбитражный суд вернул заявление «Синергетика», решив, что оснований принимать его к судебному производству, указав, что иск нужно подать в рамках отдельного разбирательства.

АО «Нэфис косметикс» позиционирует себя как крупнейшего российского производителя бытовой химии и косметической продукции под брендами BiMAX, «Биолан», Sorti и другими. Является материнской компанией группы «Нэфис». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году основным акционером компании была Наталья Клячина с долей 28,57% акций, еще 19,99% принадлежали ее партнеру Дмитрию Самаренкину. В 2023 году «Нэфис косметикс» получила выручку от продажи 21,9 млрд руб. и 1,1 млрд руб. чистой прибыли.

На момент сдачи номера представители истца и ответчика не ответили на запросы «Ъ-Приволжье» о судебном разбирательстве, которое продолжится 30 июля.

Управляющий партнер юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов пояснил, что гражданский кодекс позволяет истцу выбрать компенсацию либо в твердой сумме — от 10 тыс. до 5 млн руб., либо в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо в двукратной стоимости права использования знака: «Собственно говоря, двукратная стоимость проданных товаров и позволяет подавать очень большие размеры исковых требований при взыскании компенсаций за использование товарных знаков».

При этом юрист предположил, что размер компенсации может быть уменьшен, поскольку в 2010 году Конституционный суд принял разрешил судам снижать компенсацию если нарушено право на один товарный знак, если размер иска многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков, если правонарушение совершается впервые, а использование чужой интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности и не носит грубый характер.

Возвращение встречного иска не препятствует «Синергетику» обратиться с самостоятельным иском об оспаривании лицензионного договора. Но самостоятельный иск будет рассматриваться не в том же деле, а уже по месту нахождения ответчиков, то есть в арбитражном суде Татарстана, добавил Александр Маслов.

Роман Рыскаль