Государственный долг Татарстана уменьшился на 333,7 млн рублей за год
По сравнению с 1 июня 2024 года государственный долг Республики Татарстан уменьшился на 333,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.
На 1 июля текущего года государственный долг Республики Татарстан достиг 109,9 млрд руб. В эту сумму входят обязательства по федеральным бюджетным кредитам — порядка 100 млн руб. и обязательства по предоставленным государственным гарантиям Республики Татарстан — около 8,9 млрд руб.
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