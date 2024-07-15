Государственный долг Татарстана уменьшился на 333,7 млн рублей за год

По сравнению с 1 июня 2024 года государственный долг Республики Татарстан уменьшился на 333,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

На 1 июля текущего года государственный долг Республики Татарстан достиг 109,9 млрд руб. В эту сумму входят обязательства по федеральным бюджетным кредитам — порядка 100 млн руб. и обязательства по предоставленным государственным гарантиям Республики Татарстан — около 8,9 млрд руб.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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