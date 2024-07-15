Ремонт не укладывается в сроки

Правительство поддержало увеличение сроков ремонта по ОСАГО. Его продлят с 30 до 45 дней. Законопроект сенатора Андрея Кутепова внесут в Госдуму в ближайшее время, пишут «Ведомости», по данным ТАСС, правительство его концептуально поддержало. Увеличивая сроки ремонта, власти стимулируют страховщиков переходить от денежной формы возмещения к натуральной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сейчас ремонт остается редкой опцией, ведь сроки доставки запчастей заметно выросли, отметил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев: «К сожалению, проблемы с оплатой, с самой доставкой запасных частей продолжают оставаться. Средний срок поставки сейчас составляет примерно от трех недель до месяца.

Единственное основание, которое нужно более четко прописать и сформулировать, чтобы не возникало проблем, это какое-то документальное подтверждение проблемы поставок. Это может быть очень сложно сделать, и не всегда станция технического обслуживания сама закупает запчасть где-то за границей. Как правило, она покупается на маркетплейсах, где заказывают необходимые для восстановления автомобиля элементы. Поэтому подтверждающие документы, наверное, будут одной из проблем, поэтому надо просто увеличивать срок ремонта».

Дополнительные 15 дней позволят повысить долю ремонтов по ОСАГО, хотя всех проблем такое увеличение не решит, полагает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов: «15 рабочих дней — это почти три недели. Это довольно значимое увеличение. Когда обсуждался вопрос увеличения этого срока, было два законопроекта, которые вносил Андрей Кутепов.

Один законопроект звучал так: "давайте просто увеличим срок на 15 дней" он сейчас обсуждается, и, видимо, его планируют внести. И второй был: "а давайте отделим запчасти от ремонта", потому что суть происходящего заключается как раз в том, что отремонтировать автомобиль можно и за неделю, а ждать запчасти очень долго. На наш взгляд, конечно, лучше было бы отделить поставки запчастей от процесса ремонта.

Но обсуждают именно увеличение срока, потому что, наверное, управление этим процессом проще. В какой-то степени это увеличит число ремонтов, которые могут быть произведены, потому что на сегодняшний день не более 5% ремонтов делается по ОСАГО».

Как считают в правительстве, увеличение сроков ремонта должно сопровождаться механизмом «противодействия потенциальному злоупотреблению». Кроме того, такая норма должна носить временный характер, уверены чиновники.

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Иван Корякин