Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«DIY в России развивается быстрее, чем в странах Европы»

Исполнительный директор «Лемана Про» Марина Фытова о конкуренции и импортозамещении

Анонсированный недавно ребрендинг сети Leroy Merlin в РФ в «Лемана Про» должен завершиться через год. Процесс начался после того, как владелец сети, французская группа ADEO, передала российский бизнес местному менеджменту, создавшему отдельную операционную структуру — «Ле Монлид». Исполнительный директор «Лемана Про» Марина Фытова в интервью “Ъ” рассказала, почему ритейлер решил переименоваться, как покупатели до сих пор любят обои и почему в России перестали выпускать гвозди.

Исполнительный директор «Лемана Про» Марина Фытова

Исполнительный директор «Лемана Про» Марина Фытова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исполнительный директор «Лемана Про» Марина Фытова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Смену вывесок российских магазинов Leroy Merlin в «Лемана Про» планируется завершить в 2025 году. Почему процесс такой долгий?

— Ребрендинг — не простая смена вывесок или униформы продавцов-консультантов. Это намного более сложный и комплексный процесс. Нам необходимо интегрировать не только гипермаркеты, которых у нас 111 в России и один в Казахстане, но и другую инфраструктуру, включая сеть складских и распределительных центров, транспорт. Обновлению подлежат и все сервисы, в том числе ориентированные на онлайн-продажи. Частично этот процесс завершен, но раскатка обновленного приложения на всех пользователей потребует времени. Для нас важно, чтобы обновление прошло максимально бесшовно, не принося неудобства покупателям и не приводя к снижению качества обслуживания и операционного управления сетью.

Фытова Марина Аркадьевна

Личное дело

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «маркетинг-менеджмент в сфере услуг», а также Университет Пьера Мендеса Франса в Гренобле по специальности «экономика и управление».

Карьеру в DIY начала в 2004 году в сети «Метрика», где руководила товарным направлением. В «Лемана Про» (Leroy Merlin) работает с 2007 года, прошла путь от руководителя направления закупок до топ-менеджера. С 2014 по 2019 год занимала пост директора по закупкам сети, курировала региональную экспансию компании. С 2019 года занимает должность заместителя гендиректора (исполнительного директора), отвечает за управление сетью, коммерческую политику, закупки и качество товаров.

— Участвовала ли французская группа ADEO, основавшая сеть, в ребрендинге?

— Российский бизнес сейчас автономен, включая операционное управление сетью, развитие и ребрендинг. Французская сторона, передав операционное управление бизнесом в России местному менеджменту в марте 2023 года, очертила четкий периметр, за который она не заходит и где принятие решений полностью остается за нами.

— Причиной ребрендинга стала попытка ADEO дистанцироваться от российского рынка, ставшего из-за геополитического кризиса для многих западных компаний токсичным?

— Потребность изменений возникла давно, и это никак не связано с теми событиями, о которых вы говорите. Уже несколько лет назад мы приняли для себя решение о необходимости трансформации российского бизнеса. В этом году исполняется 20 лет с момента открытия первого магазина Leroy Merlin в России. За это время ситуация в сегменте DIY в частности и на потребительском рынке в целом, включая ожидания и требования покупателей, сильно изменилась.

«Лемана Про»

Company profile

«Лемана Про» — ритейлер, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Ранее работала как российская структура Leroy Merlin — DIY-сети, которая основана в 1923 году и контролируется французской группой ADEO, ее бенефициаром выступает семья Мюлье. Она также владеет продуктовой сетью Auchan и магазинами спортивных товаров Decathlon. Первый гипермаркет в России Leroy Merlin открыла в 2004 году, в Мытищах. Сейчас в стране 111 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. Сеть обслуживает свыше 22 млн покупателей в год. Товарооборот Leroy Merlin в России в 2023 году составил 685 млрд руб. Решение о переименовании в «Лемана Про» принято в середине июня.

— Какие это изменения?

— Когда в 2004 году в России открывался первый магазин, концепция была довольно простая: широкий, но не глубокий ассортимент, низкие цены, достаточный объем стока, минимум услуг в гипермаркетах, фокус был на самообслуживании. Главными покупателями были частные лица, которым нужны материалы для ремонта квартир и сопутствующие товары для интерьера. Сегодня мы ставим себе задачу завоевать рынок профессиональных клиентов, сохранив лидерство в сегменте b2c. Поэтому в новом бренде есть приставка «Про», как отсылка к сегменту профессиональных команд на рынке ремонта и DIY (Бренд «Лемана», или Lemana, образован из сочетания трех французских слов le — leader, лидер, ma — maison, дом, na — nature, экологическая и социальная ответственность.— “Ъ”). Это один из ключевых фокусов на ближайшие три года. Сейчас доля этого направления в обороте компании составляет 30%, в перспективе трех лет планируем увеличить ее до 40%.

— Наращивая свое присутствие в сегменте b2b, вы заходите на поле, где сильны позиции конкурентов, в том числе «Петровича». Этот DIY-ритейлер, в свою очередь, начал активно развивать сегмент b2c, где традиционно сильны ваши позиции. Как это повлияет на устоявшийся на рынке баланс?

— Это нормальная эволюция рынка. Когда Leroy Merlin открыл свой первый магазин в России, 100% жилья в новостройках сдавалось без отделки, покупатели сами приобретали материалы. Сегодня квартиры зачастую сдаются с отделкой — частичной или полной, и теперь уже бригады, которых нанимают застройщики, закупают материалы в больших объемах. Эксперты прогнозируют снижение спроса на покупку жилья в многоквартирных домах (из-за сокращения с 1 июля 2024 года льготного ипотечного кредитования.— “Ъ”), но драйвером роста стройиндустрии обещает стать индивидуальное жилищное строительство. И здесь мы можем взаимодействовать с профессиональными командами или системными застройщиками, которые строят частные дома под ключ. В модели платформы синергия обоих групп даст отличный эффект: один профи-клиент в среднем приводит трех розничных.

В сегменте b2c сейчас активно играют маркетплейсы — это серьезный вызов для крупных DIY-ритейлеров. Поэтому в новой стратегии мы сфокусировались на развитии омниканальности продаж. Сегодня 60% покупателей, перед тем как прийти в гипермаркет, вначале выбирают товар на нашей онлайн-витрине. Растут и прямые онлайн-продажи, когда покупатель весь путь выбора, покупки товара и его доставки прошел в интернете. Сейчас доля таких продаж у нас составляет 10%, и судя по тому, как развивается интернет-торговля, этот показатель будет расти.

— Многие ритейлеры, пытаясь на базе омниканальной системы интегрировать продажи в офлайн и онлайн, сталкиваются с рисками каннибализации интернет-каналом традиционной розницы. Не боитесь такого сценария?

— У нас нет конкуренции онлайна с офлайном. Наша задача — чтобы один канал обогащал другой. Омниканальность продаж мы намерены развивать за счет комплексных решений «под ключ» — это когда мы продаем не только товары, но и проекты и сопутствующие услуги — монтаж, установку, сборку. На долю таких продаж уже сейчас приходится около 10% от общего оборота сети, за прошлый год объем продажи готовых решений вырос почти вдвое. И это тоже отражает ожидания покупателей.

Возьмем для примера проект кухни: это не просто набор товаров, а достаточно долгий и сложный процесс — от подбора дизайна, комплектующих до установки под ключ. Бывают случаи, когда покупатели затем заказывают у нас другие товары и услуги и вместе с нами делают ремонт в квартире или строят дом. Фокус на развитии проектных продаж и готовых решений «под ключ» для покупателей заложен в основу новой стратегии. Это то, что дает нам весомое преимущество перед маркетплейсами. Кроме того, мы отвечаем за качество товара и услуг. То есть если какой-то товар приехал с браком или есть претензии по качеству монтажа, мы несем за это ответственность и решаем проблему.

— Такая фрагментация, кажется, подтверждает деглобализацию мировой розницы. Раньше международные бренды, в какой бы стране они ни работали, предлагали единый набор товаров и услуг.

— Я посмотрела бы на это не с точки зрения деглобализации, а со стороны особенностей рынков определенных стран. Если брать сегмент DIY в России, то он развивается гораздо быстрее, чем в странах Европы. Это связано в том числе с бумом жилищного строительства последних лет и различиями в потребительских привычках. В Западной Европе, например, большая часть покупателей даже сложные строительные работы делают самостоятельно, потому что такие услуги там строят заметно дороже. Поэтому на этих рынках игроки DIY производят товары с максимально простой сборкой. У нас же покупатель готов взять кредит, чтобы, например, все стены ванной комнаты отделать плиткой, в то время как в Европе так поступают только с «мокрой» зоной. Или возьмем обои, которые в Западной Европе в принципе не пользуются спросом, а у нас это до сих пор одна из ключевых категорий в ассортименте.

Есть еще разница в подходе к экологической повестке. В Европе высокие требования к энергоэффективности жилья. У нас пока уделяется этому меньше внимания, да и не везде можно установить солнечные батареи из-за климатических особенностей. Наша задача — продвигать среди покупателей ответственное потребление и стремление использовать экологически безопасную продукцию. Мы отказались, например, от товаров с использованием асбеста и глифосата (вещество, которое применяют для борьбы с сорняками). У нас увеличенная гарантия на товары собственных торговых марок (СТМ), чтобы продлить срок их службы и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Мы активно развиваем раздельный сбор отходов и реализуем проекты по переработке. И в этом еще одно наше преимущество перед маркетплейсами, которые пока вряд ли смогут предложить унифицированную систему продажи экологичных товаров и комплексный подход к экоповестке.

— Кажется, нам не удастся избежать разговора о битве специализированных ритейлеров с маркетплейсами, захватывающими почти все сегменты потребительского рынка. Как это происходит в вашем сегменте?

— Работая 20 лет на рынке DIY, могу сказать, что конкурентное поле полностью изменилось. За последние годы доля маркетплейсов значительно выросла, что привело к изменению системы ценообразования на нашем рынке. Интернет-площадки пытаются завлечь покупателей серьезными дисконтами, достигающими 90%. Но это, на мой взгляд, путь в никуда.

— За счет больших скидок выигрывает потребитель.

— Он выигрывает в краткосрочной перспективе. Но с точки зрения серьезных бизнес-процессов это вызывает вопросы о больших убытках как для самих маркетплейсов, так и для селлеров, которых площадки вынуждают продавать продукцию с существенными скидками. С другой стороны, наступление маркетплейсов заставляет всех двигаться вперед. Мы активно развиваем свои онлайн-продажи, так как сейчас более 20% потребителей совершают разные покупки в интернете чаще одного раза в неделю. Мы также стали наращивать ассортиментную матрицу в том числе и в офлайн-канале, так как более 80% покупателей приобретают товары в гипермаркетах, хотят увидеть товар вживую или им требуются консультации продавцов по установке или использованию, чего в маркетплейсе не получишь. Сейчас ассортимент товаров «Лемана Про» превышает 700 тыс., и мы стремительно наращиваем эту цифру.

— За последние два с лишним года на российском рынке DIY произошла серьезная встряска. Из страны ушла шведская IKEA, а локальный бизнес немецкой OBI при смене владельцев некоторое время находился в турбулентности. «Лемана Про» сможет занять освободившиеся ниши?

— IKEA все-таки не совсем игрок DIY-рынка, этот ритейлер занимает очень большую долю на мебельном рынке, это смежный с нами сегмент. И у них уникальная концепция, которую точь-в-точь никому пока не удалось повторить. Компания на российском рынке мебели и товаров для дома задавала тон в части стандартов качества, обслуживания, работы со своим персоналом. После ухода IKEA многие сети попытались играть на освободившемся поле. Мы — не исключение. Наша сеть, например, расширила предложение мебели, а также включила товары производителей, получавших заказы от IKEA. Но наша компания в первую очередь сфокусировалась на том, чтобы гарантировать тот привычный стандарт обслуживания, который был у IKEA. Потому что товары можно купить на любой площадке, а вот позитивный потребительский опыт — только в проверенных местах.

В последнее время мы активно инвестируем в усиление команд по продаже кухонь. В этом сегменте за счет тех же проектных решений и услуг монтажа и установки нам удается несколько лет подряд увеличивать продажи более чем на 50%. Сейчас меняем концепцию продажи систем для хранения, а также планируем увеличить продажи встраиваемой мебели, проектируемой под заказ. Это то динамично развивающееся направление, которое, возможно, позволит нам приблизиться к формату IKEA.

— С российского рынка ушел и ряд брендов, которые выпускают продукцию для индустрии DIY. Эксперты еще весной 2022 года обещали обеднение ассортимента на рынке. Это произошло?

— Нет, не произошло, учитывая, что только в нашей сети, как я говорила раньше, число продаваемых товаров вскоре достигнет 1 млн наименований. Тогда из-за почти одномоментного ухода с рынка некоторых брендов и запрета на экспорт в Россию ряда товаров из-за западных санкций из нашей ассортиментной матрицы выпало порядка 22 тыс. наименований. В основном это коснулось инструментов, электрики, освещения, некоторых товаров для сада. Для меня было открытием, что семена и луковицы некоторых растений до этого никогда в России не культивировались, а саженцы елей страна импортировала в большом объеме. Пришлось срочно искать новых поставщиков и тестировать товары, не продававшиеся раньше в наших гипермаркетах. Мы подписали более 300 новых договоров поставки с новыми контрагентами. В итоге нам удалось завезти на полки свыше 80 тыс. новых наименований, то есть почти в четыре раза больше, чем мы потеряли.

— В интервью “Ъ” топ-менеджмент Desport, созданной на базе российских магазинов Decathlon, как и Leroy Merlin, принадлежащей семье Мюлье, говорил, что после переоткрытия под новым брендом им пришлось столкнуться с нехваткой ассортимента. У вас была эта проблема?

— Изначально у нас были разные стратегии по закупкам. У российских магазинов Decathlon доля импорта приближалась к 90%, у нас же на пике — максимум 12%. Поэтому нам было легче адаптироваться к новым условиям. Фокус на импортозамещение сеть сделала еще лет восемь назад, когда я была директором по закупкам. Нашей главной задачей было сократить издержки на логистику, так как импорт и раньше был достаточно сложен и затратен. Сейчас в ассортименте около 72% товаров произведены внутри страны, в следующем году постараемся довести до 76%. Но есть проблемные с точки зрения импортозамещения категории, как, например, освещение, электроинструменты, скобяные изделия. Но мы нацелены активно развивать импортозамещение, находясь в постоянном контакте с Минпромторгом.

— В чем это конкретно проявляется?

— Уже больше года мы успешно реализуем проект, направленный на импортозамещение производств 45 товарных категорий DIY. Сегодня в программе участвуют 44 российских поставщика, к концу этого года их количество вырастет до 64. Это большая совместная работа по преодолению барьеров, с которыми им приходится сталкиваться: таможенные пошлины на компоненты, гибкая ценовая политика китайских производителей, лимиты госсубсидий при финансировании локализации и высокий входной порог необходимого объема потребления. К 2026 году наш годовой бюджет закупок товаров отечественного производства в рамках импортозамещения увеличится почти вдвое, с 12 млрд до 22 млрд руб. Это должно помочь партнерам инвестировать в расширение существующих мощностей и запуск производства. Мы со своей стороны гарантируем стабильные закупки, поскольку нам необходимо выпускать товары под СТМ, компенсируя выпавшие из ассортиментной матрицы позиции.

— Какова сейчас в «Лемана Про» доля СТМ?

— В общем объеме продаж — 20%. Почти две трети этой продукции производится в России, оставшийся объем мы по-прежнему завозим из-за рубежа. При этом мы не практикуем параллельный импорт.

— Если для вас стало неожиданностью, что Россия импортирует саженцы елей, то спикера Совета федерации Валентину Матвиенко удивило, что в стране не производят гвозди. Почему так получилось?

— Оказалось, что в Китае производить гвозди намного дешевле, и стали их импортировать оттуда, а наши предприятия не выдержали этой конкуренции. Сегодня наша сеть работает с теми компаниями, которые хотят наладить выпуск гвоздей ради диверсификации бизнеса. Но часть производства требует серьезных капитальных вложений, в том числе в оборудование, которое, как правило, импортное. Здесь мы совместно с партнерами пытаемся решить вопрос с поставками оборудования и комплектующих. Даже если удастся наладить выпуск гвоздей внутри страны, одномоментно отказаться от импорта невозможно, но его доля однозначно сократится. Это большая совместная работа, которую мы готовы и дальше вести.

Интервью взял Халиль Аминов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...