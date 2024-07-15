5 процентов составил в июне рост реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Центральный банк. Заметное укрепление реального курса зафиксировано после его майского повышения на 2,9% и небольшого апрельского снижения на 0,4%. По данным ЦБ, по итогам всех шести месяцев (к декабрю 2023 года) реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 8,2%. Средний же номинальный курс российского рубля в июне был равен 88,05 руб./$ и 94,88 руб./€. В целом за шесть месяцев 2024 года средний номинальный курс рубля составил 90,66 руб./$ и 98,08 руб./€.