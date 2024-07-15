ДМС растет на переходах

Крупные страховые компании значительно нарастили клиентскую базу ДМС по итогам первого полугодия 2024 года. Отчасти это связано с переходом клиентов от одних игроков к другим. По мнению экспертов, страхователи приходили от небольших и средних страховщиков, а именно для небольших игроков отток клиентов может быть крайне чувствительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2024 года крупные страховщики зафиксировали значительный рост числа договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) с корпоративными клиентами, следует из опроса “Ъ” участников рынка. Так, страховая компания (СК) «АльфаСтрахование» увеличила количество клиентов на 30% по итогам января—июня этого года относительно аналогичного периода прошлого года. «РЕСО-Гарантия» — на 12%, ВСК — на 15%. «Ренессанс Страхование» привлекла 30% новых страхователей, «Согласие» и BestDoctor — 7% и 40%. «Зетта Страхование» показала рост в 2,5 раза из-за эффекта низкой базы.

А вот в «Сбербанк страховании» количество договоров ДМС за шесть месяцев 2024 года осталось на том же уровне, что и год назад. У СОГАЗа за пять месяцев этого года число новых клиентов увеличилось на 40% относительно января—мая 2023 года.

По итогам первого квартала 2024 года на сегмент ДМС пришлось 13% рынка страхования, что сопоставимо с долей ОСАГО, следует из данных ЦБ. За этот период сборы в сегменте сократились на 15,5%, до 77,6 млрд руб., тогда как выплаты выросли на 10,7%, составив 39,8 млрд руб. Число заключенных договоров увеличилось на 21,6%. Всего число действующих договоров ДМС на конец марта этого года составило 11,3 тыс.

По словам участников рынка, рост числа новых договоров ДМС связан, в частности, с востребованностью этого вида страхования в регионах. Важным фактором, влияющим на спрос, является повышение ценовой и территориальной доступности программ ДМС за счет развития цифровых сервисов, отмечают в СОГАЗе. В регионах остро стоит кадровый вопрос, и компании стремятся повысить привлекательность рабочих мест, уточняет руководитель направления развития страховых продуктов и лояльности клиентов «Согласия» Дмитрий Суровцев.

Кроме того, страховщики указывают на большую долю страхователей, перешедших от других игроков.

Из всех новых клиентов примерно 85% — это переход из других страховых компаний, а 15% — это клиенты, ранее не имевшие ДМС, рассказывают в ВСК. У «Ренессанс Страхования» перешедшие клиенты составили половину от новых страхователей. В «Согласии» процент подобных клиентов оказался в диапазоне 12–15% от всего страхового портфеля. «СберСтрахование» наблюдает, что примерно 80% новых клиентов перешли из других СК, а 20% пришлось на предпринимателей, которые впервые оформляют сотрудникам полисы ДМС. Для сравнения: по итогам 2023 года примерно 25% клиентов меняли страховщиков, а в 2022 году — 15% (см. “Ъ” от 11 января).

13% рынка страхования приходилось на долю ДМС по итогам первого квартала 2024 года, по данным ЦБ

Примечательно, что при этом большая часть крупных игроков повысила тарифы на 7–8%, за исключением BestDoctor (8–10%) и «РЕСО-Гарантии» (12–13%), рассказали “Ъ” в компаниях.

Часть новых клиентов приходит к крупным игрокам от небольших и средних страхователей, считают эксперты.

Это вызвано, в частности, более сильным ДМС-продуктом у крупнейших участников рынка, считает независимый эксперт Андрей Бархота.

Эксперты уверены, что крупным компаниям легче конкурировать за клиентов. Крупные страховщики часто могут предложить лучшие условия, поскольку могут получать существенные скидки от медучреждений, получать дополнительные возможности по инвестициям, комиссиям и платежам, чем могут поделиться с клиентом, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Крупным страховщикам при прочих равных легче абсорбировать убытки за счет более значительных масштабов бизнеса, добавляет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Комбинированный коэффициент убыточности по ДМС может быть близок к 100%, и нужны значимые объемы бизнеса по другим видам, чтобы выйти в прибыль, уточняет директор практики Kept по работе с компаниями финансового сектора Владимир Шур.

Юлия Пославская