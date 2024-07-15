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Коммерсантъ FM
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Штрафстоянка с дисконтом

В Госдуме предлагают ввести скидку за оперативную оплату принудительной эвакуации

Водители и автовладельцы, чьи машины были эвакуированы на штрафстоянку за нарушения, должны получать 50-процентную скидку в случае оплаты штрафа в течение 20 дней. Об этом говорится в законопроекте, направленном в правительство РФ перед внесением в Госдуму. Его автор, депутат Владислав Даванков, напоминает, что на другие виды нарушений подобные скидки для своевременных плательщиков распространяются, а на услуги эвакуации — нет. Подобные инициативы не раз ранее вносились в Госдуму, однако неизменно критиковались в правительстве РФ.

Предложения депутатов о скидках при ускоренной оплате принудительной эвакуации пока не находят поддержки правительства

Предложения депутатов о скидках при ускоренной оплате принудительной эвакуации пока не находят поддержки правительства

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Предложения депутатов о скидках при ускоренной оплате принудительной эвакуации пока не находят поддержки правительства

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владислав Даванков («Новые люди») предлагает внести поправки к ст. 27.13 КоАП РФ. В ней говорится, в каких случаях может быть задержано транспортное средство, и перечисляются статьи КоАП, по которым автомобиль может быть эвакуирован (например, за вождение в нетрезвом виде). В п. 11 статьи говорится, что нарушитель должен оплатить штрафстоянку по тарифам, определяемым региональными властями. В него предлагается внести оговорку, что в случае оплаты штрафа и стоимости перемещения транспортных средств на стоянку и их хранения в 20-дневный срок с момента эвакуации нарушителю полагается 50-процентная скидка.

В пояснительной записке господин Даванков напоминает, что механизм подобных скидок по другим нарушениям действует в законодательстве РФ с 2014 года.

Мера «создала стимулы для добровольной уплаты штрафов, что позволило увеличить их собираемость и снизить фискальную нагрузку на добросовестных граждан», добавляет депутат.

В случае с эвакуацией такой нормы нет, как нет, по данным господина Даванкова, и официальной статистики о числе отправляемых автомобилей на штрафстоянки в России. Впрочем, в пояснительной записке упоминаются данные столичного департамента транспорта, чьи эвакуаторы в 2021 году переместили на штрафстоянки 56 тыс. машин. Действующий минимальный тариф такой процедуры в Москве составляет 6,5 тыс. руб. «По всей России сумма штрафов за эвакуацию может достигать несколько миллиардов рублей ежегодно»,— подсчитал господин Даванков.

В МВД РФ после ввода 50-процентных скидок на автоштрафы говорили о популярности схемы оплаты с дисконтом: по итогам 2016 года таким образом могли быть оплачено 85,6 млн из 87,1 млн вынесенных административных постановлений.

Однако в докладе аудитора Счетной палаты РФ Сергея Шторгина в 2017 году констатировалось, что введенные скидки на уплату штрафов не повысили их собираемость.

В Москве и Санкт-Петербурге региональные власти имеют право самостоятельно штрафовать автовладельцев за неправильную парковку и эвакуировать машины нарушителей на штрафстоянку без привлечения сотрудников ГИБДД (в 2013 году соответствующие поправки были внесены в КоАП РФ). В столице этим занимается Московская административная дорожная инспекция, в Санкт-Петербурге — структуры городского комитета по транспорту. В 2023 году Госдума приняла поправки, наделяющие таким правом и подмосковные власти. При этом в Москве при оплате штрафа и тарифа за эвакуацию на самой штрафстоянке действует 25-процентная скидка; в противном случае у автовладельца есть 60 дней на уплату полной суммы.

Депутаты Госдумы регулярно вносят в парламент предложения удешевить или ограничить стоимость эвакуации, но в правительстве РФ, как правило, выступают против таких инициатив.

Так, в июле 2024 года депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ввести законодательный лимит на оплату услуг принудительной эвакуации, ограничив его 20% регионального прожиточного минимума. В правительстве РФ сочли поправки избыточными, предложив сначала проанализировать правоприменительную практику и оценить эффективность действующей модели регулирования. Ограничение стоимости перемещения машин и их хранения на штрафстоянках может привести к тому, что чиновникам придется возмещать из бюджетных средств часть расходов служб эвакуации, дали понять в правительстве.

В Госдуме предложили не эвакуировать автомобили инвалидов

Адвокат и бывший федеральный судья Кирилл Мариненко напоминает, что штраф за нарушение и тарифы за перемещение машины на штрафстоянку и ее хранение — «различные правовые институты»: «Первое — мера ответственности. Второе — плата за услугу, которую вы не заказывали». «Законодатель создаст себе выигрышную ситуацию с электоральной точки зрения, установив единый подход к вопросу снижения штрафа и тарифа в два раза при уплате в срок не позднее 20 дней»,— допускает господин Мариненко. Но такой подход представляется адвокату нелогичным: тарифы за хранение и перемещение машин на штрафстоянки имеют экономическое обоснование, а рекомендации по ним утверждены ФАС России.

Александр Воронов

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