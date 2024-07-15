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Коммерсантъ FM
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Кино смотрит в «Гонзо»

Бывший гендиректор 1-2-3 Production займется собственными проектами по производству контента

Бывший гендиректор студии, входящей в «Газпром-Медиа Холдинг» Иван Голомовзюк запускает собственный проект на рынке кинопроизводства. Две новые студии — ООО «ИИ Продакшн» и ООО «Гонзо Фильм» планируют создавать разнообразный контент для телеканалов и онлайн-платформ. В настоящее время на рынке крайне востребованы новые сериалы, а менеджерский опыт владельца новых студий может им весьма пригодиться, указывают эксперты.

Съемки фильма «Не подведи меня» (2024 год)

Съемки фильма «Не подведи меня» (2024 год)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Съемки фильма «Не подведи меня» (2024 год)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Бывший гендиректор крупной студии кинопроизводства 1-2-3 Production Иван Голомовзюк в июле стал владельцем 80% в ООО «ИИ Продакшн» (учреждено в конце мая), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Оставшиеся 20% находятся во владении гендиректора ООО Светланы Олейниковой.

Основной вид деятельности новой компании — «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».

Параллельно в апреле господин Голомовзюк стал учредителем еще одной организации в сфере кинопроизводства — ООО «Гонзо Фильм».

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Иван Голомовзюк уточнил “Ъ”, что пока регистрация двух компаний продолжается: основным брендом станет «Гонзо Фильм», второй актив буде работать под брендом «Гонзо Продакшн». Студия планирует работать как с онлайн-кинотеатрами, так и с телеканалами, уточнил Иван Голомовзюк, создавая сериалы, документальные проекты, а также полнометражные фильмы и реалити-шоу.

Иван Голомовзюк проработал в ГПМХ 13 лет, до апреля 2024 года, занимал должности заместителя гендиректора телеканала ТВ-3 по производству, управляющие должности на ТНТ, а с 2019 года возглавлял студию 1-2-3 Production. Являлся исполнительным продюсером франшизы «Гоголь» и сериала «Чернобыль-2. Зона отчуждения». В портфеле такие проекты, как сериал «Эпидемия» (был продан на Netflix за $1,5 млн), «Колл-центр», «Закон каменных джунглей».

Телеканалы и онлайн-кинотеатры сейчас заинтересованы прежде всего в новых сериалах, их доля в производимом контенте растет ежегодно, отмечает директор департамента новых технологий J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. А опыт работы Ивана Голомовзюка в этой индустрии на стороне заказчика может помочь новым студиям.

Объем инвестиций в запуск проектов главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян оценивает с широким разбросом — от 150 млн до 450 млн руб. «Конкретное значение зависит от объема кинозаказа и формата продакшена — прокатное кино, сериалы, спецпроекты»,— поясняет она.

Юлия Юрасова, София Фокина

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