Остаточная достаточность

Активное расширение бизнеса Т-банка при несоразмерном росте капитала привело к затяжному снижению норматива достаточности капитала. Это единственный системно значимый банк, который показывает такую динамику с осени 2023 года. Уже в четвертом квартале текущего года банку может не хватить генерации прибыли для поддержания текущих темпов роста, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно ежемесячной отчетности Т-банка (бывший Тинькофф-банк), его норматив достаточности капитала (Н1.0, обязательный регуляторный показатель отношения общего капитала к размеру взвешенных по риску активов) начиная с октября 2023 года планомерно снижается. Суммарно он потерял 5,14 процентного пункта и к 1 июня составлял 10,56% против 15,7% на начало октября 2023 года. У других системно значимых банков такой тенденции в этот период не наблюдается. Минимально допустимое значение Н1.0 — 8,25%, с 1 января 2025 года планка будет поднята до 8,75%. Среднее значение по банковскому сектору Н1.0 ЦБ предварительно оценивал в 11,9%.

У Т-банка 72% портфеля приходится на необеспеченные розничные кредиты, по которым действуют повышенные макронадбавки ЦБ.

В 2022 году накопленный буфер распустили в качестве мер поддержки, повышать макронадбавки по ним начали с сентября 2023 года, отмечает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. «С тех пор также произошло несколько раундов их ужесточения (см. “Ъ” от 1 июля). В связи с этим у Т-банка начал расти средний риск-вес по розничному портфелю, как раз начиная с третьего квартала 2023 года. Это и оказывает давление на норматив еще и потому, что портфель быстро растет»,— говорит господин Кипнис.

В макропруденциальной политике ЦБ надбавки к коэффициентам риска применяются с 2018 года. В необеспеченном потребительском кредитовании размер надбавок зависит от значений показателя долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита.

«Объем розничных ссуд банка с октября 2023 года по начало июня 2024 года вырос примерно на треть. В то же время капитал банка увеличился менее чем на 5%»,— обращает внимание банковский эксперт Алексей Нечаев. Если динамика сохранится, то банку придется рассмотреть вопрос либо о докапитализации, либо о снижении темпов роста бизнеса, говорят эксперты.

При этом группа «Тинькофф» намерена продолжить таргетировать доходность на капитал (ROE) не меньше 30%.

Как отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин, увеличение объемов бизнеса в 2023 году — первом полугодии 2024 года происходило в основном за счет флагманских кредитных продуктов (кредитных карт и кредитов наличными), динамично развивалось и автокредитование. «На фоне роста кредитования улучшились и показатели рентабельности банка, однако уже в четвертом квартале для поддержания текущих темпов прироста кредитного портфеля органической генерации прибыли может оказаться недостаточно»,— допускает господин Тетерин.

«Безусловно, для растущего розничного банка значение Н1.0 в 10,6% выглядит не слишком высоким,— отмечает господин Нечаев.— Однако поднять этот показатель банк помимо прямой докапитализации может за счет выпуска субординированных облигаций, причем не обязательно бессрочных». Господин Кипнис замедления роста бизнеса не ожидает: «Сделка с Росбанком — это как раз и есть источник дополнительного капитала для роста бизнеса Т-банка». О готовящейся интеграции Росбанка в группу Т-банка “Ъ” писал неоднократно, последний раз — 17 мая. Как отмечала сама группа в последней презентации по МСФО, «интеграция закладывает фундамент для дальнейшего опережающего роста бизнеса за счет эффективного использования капитала, реализации операционных и бизнес-синергий с гораздо большим эффектом масштаба и качественного использования комплементарного продуктового предложения для всех клиентов».

В Т-банке не ответили на запрос “Ъ”.

Ольга Шерункова