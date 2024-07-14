«Спартак» добрался до Аргентины

«Спартак» осуществит очень дорогую для Российской премьер-лиги (РПЛ) по ее нынешним меркам покупку. За атакующего полузащитника Эсекьеля Барко, по своим данным и функционалу очень похожего на прежнего лидера спартаковцев Квинси Промеса, московский клуб, судя по сообщениям различных источников, готов заплатить команде «Ривер Плейт» €16 млн. Барко на излете прошлого десятилетия считался одной из надежд аргентинского футбола, однако именно на топовый уровень к своим 25 годам так и не вышел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На излете прошлого десятилетия Эсекьель Барко (с мячом) считался одной из главных надежд аргентинского футбола

Фото: ALEJANDRO PAGNI / AFP На излете прошлого десятилетия Эсекьель Барко (с мячом) считался одной из главных надежд аргентинского футбола

Фото: ALEJANDRO PAGNI / AFP

О том, что в минувший уикенд Эсекьель Барко прибыл в Россию для завершения перехода из «Ривер Плейт» — клуба, входящего в число грандов аргентинского футбола,— в «Спартак», сообщил целый ряд источников. Сам Барко подтвердил, что собирается играть в России, в интервью ESPN. В нем он охарактеризовал решение покинуть «великую команду» как «сложное» и принятое «вместе с семьей», с которой он теперь намерен «наслаждаться» новым, российским этапом карьеры.

В случае с этим трансфером чрезвычайно любопытна его стоимость. TyC Sports, а также еще ряд медиаресурсов утверждают, что «Спартак» предложил за 25-летнего футболиста €16 млн (эта сумма на €7 млн превышает его оценку в Transfermarkt). Если она верна, Эсекьель Барко станет самым дорогим новичком РПЛ с того момента, когда российский футбол после начала специальной военной операции на Украине оказался в режиме международной изоляции. До аргентинца рекордсменом был бразилец Артур. Его переход в январе нынешнего года из «Палмейраса» в «Зенит», как считает Transfermarkt, обошелся петербургскому клубу в €15 млн.

В лице Эсекьеля Барко «Спартак» приобретет игрока с интересным и довольно неоднозначным бэкграундом. На излете прошлого десятилетия он постоянно выступал за молодежную сборную Аргентины и считался надеждой аргентинского футбола. В этом статусе в 2018 году он отправился из «Индепендьенте» в США в клуб «Атланта Юнайтед». Тот заплатил за юного хавбека $15 млн. Это была рекордная сумма для американской лиги, клубы которой всегда предпочитали экономить на трансферных выплатах и брать сходящих со сцены звезд, у которых истекли контракты с прежними командами.

«Атланта» воспринималась для Эсекьеля Барко как карьерный трамплин, однако в итоге им все-таки не стала. Аргентинец часто выбывал из строя из-за травм, однажды заработал дисквалификацию за нарушение дисциплины (предполагалось, что речь идет о связи с девушкой одноклубника) и удачные матчи чередовал с посредственными. В конце концов в январе 2022 года он вернулся на родину, уже в «Ривер-Плейт», войдя в список наиболее дорогих, по данным аргентинской прессы, футболистов клуба.

От него все еще ждали настоящего прорыва, но с ним так до сих пор и не срослось. Более того, в первой половине текущего года Эсекьель Барко столкнулся в «Ривер-Плейт» с серьезными трудностями.

Ему далеко не всегда доставалось место в основе клуба, который начал его в ранге чемпиона Аргентины, а в 28 проведенных официальных матчах различных турниров он забил всего два гола.

Его переход в занявший в минувшем российском первенстве пятое место «Спартак» заставляет вспомнить о недавней потере московского клуба. Две недели назад он фактически попрощался с долгое время являвшимся лидером его нападения голландцем Квинси Промесом, у которого 30 июня истек срок действия контракта с московским клубом. Причиной прощания оказались возникшие у задержанного зимой во время сборов в ОАЭ Промеса и так и не решенные проблемы с законом. В Нидерландах он был заочно приговорен к тюремному заключению суммарным сроком семь с половиной лет за причастность к контрабанде наркотиков и нападению на родственника. В настоящий момент голландские власти пытаются добиться экстрадиции Промеса из ОАЭ.

Эсекьель Барко же очень похож на Квинси Промеса как с точки зрения физических данных, так и по функционалу. Он невысок, ростом меньше 170 см, но быстр и любит дриблинг, а играть предпочитает либо на позиции под центральным нападающим, либо левее.

Алексей Доспехов