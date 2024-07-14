Рублю предлагают расслабиться

Российская валюта начнет новую неделю с укрепления. 12 июля котировки основных мировых валют по отношению к рублю снизились. Доллар после введения санкций против Мосбиржи прочно обосновался в районе отметки 87 и рискует продолжить терять позиции, уверены собеседники “Ъ FM”. При этом правительство предпринимает шаги, способствующие ослаблению национальной валюты. Ранее кабинет министров уже второй раз за месяц понизил порог обязательной продажи выручки для экспортеров с 60% до 40%. Такое решение было принято «с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Впрочем, эффект от этой меры рынок почувствует не сразу, полагают аналитики. “Ъ FM” собрал их прогнозы по курсу рубля в краткосрочной перспективе.

Член правления ФГ «Финам» Дмитрий Леснов: «Российский бюджет сверстан с курсом примерно в районе 90 руб. и ценой нефти около $80 за баррель. При новом решении валютной выручки в Россию будет поступать меньше, она будет меньше продаваться теперь уже на внебиржевом рынке, и, соответственно, меньше будет давить в сторону укрепления российского рубля. Как правило, есть определенный лаг в несколько недель. После принятия решения и непосредственного эффекта мы ожидаем, что, может быть, к концу июля эти меры уже будут учитываться, и ожидаем стабилизацию в коридоре 86-90». Управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Действительно в последнее время рубль, наверное, даже излишне крепок. Мы видим, что финансовые власти сейчас предпринимают меры для того, чтобы курс нацвалюты все-таки расслабить. Я, честно говоря, не уверен, что это будет действенной мерой, все-таки в основном рубль сейчас укрепляется из-за фундаментально высоких цен на энергоносители и во вторую очередь — за счет комплекса мер, предпринятых Центробанком по борьбе с инфляцией. Я бы ждал, что он будет оставаться крепким, мне кажется, что уровень 80-85 руб. за доллар — это достаточные реалистичные цифры, которые мы можем увидеть». Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «На самом деле без крепкого рубля очень сложно будет добиться снижения инфляции, а без него — снижения ключевой ставки ЦБ. Регулятор отмечает, что важнейшая причина инфляции — это разрыв между спросом и возможностью экономики ее удовлетворять. В этом случае возникает вопрос: а почему бы не позволить тогда уж закрыть эту экономию за счет, например, дешевого импорт? Наверное, мы вернемся в тот диапазон, который у нас был до последних санкций, дальше будет видно».

Продавать валютной выручку обязаны в том числе экспортеры, работающие в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк не исключает, что до конца года порог по продаже валютной выручки придется снова ужесточить, например, если ухудшится ситуация на рынке энергоносителей: «Сейчас рубль вновь стабилизировался, нет необходимости вводить столь жесткие меры. Они хороши в кратковременной перспективе, когда необходимо срочно стабилизировать курс и не допустить панических настроений среди юридических и физических лиц, когда они приобретают значительные объемы дружественной или недружественной валюты.

Отметим положительное влияние решения на компании, которые являются основными экспортерами, — это нефтегазовые, металлургические, производители удобрений, отдельных видов машиностроительной продукции. Они получат свои бенефиты. Вероятнее всего, здесь позиция останется гибкой.

Конечно, не исключены моменты ослабления рубля в том случае, если платежный баланс вновь станет неблагоприятным, импорт вырастет, а экспортные доходы упадут, например, из-за снижения цен на энергоносители или других факторов.

В этом случае не исключена ситуация, при которой правительству придется вновь ужесточать требования к обязательной репатриации валютной выручки. Но, вероятнее всего, порог все-таки в 40% продажи останется на среднесрочную перспективу».

Указ об обязательной продаже валютной выручки президент Владимир Путин издал в октябре 2023 года. Тогда доллар перевалил за психологическую отметку в 100 руб. В апреле меру продлили сразу на год. Центробанк отчитывался, что в июне чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших экспортеров страны превысили $14,5 млрд.

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Иван Хорушевский, Елизавета Скобцова