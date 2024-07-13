В Прикамье появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших участников СВО

Комиссия по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции (СВО) появилась в Пермском крае. Указ об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин от 8 июля.

Одной из целей комиссии значится рассмотрение предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, граждан об увековечивании в крае памяти погибших участников СВО. Новая организация будет также заниматься проведением мероприятий военно-патриотической направленности.

Комиссия будет состоять из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В нее могут войти представители администрации губернатора Пермского края, депутаты заксобрания, члены краевой Общественной палаты, уполномоченный по правам человека в крае, а также представители органов власти, местного самоуправления, общественных и религиозных учреждений, зарегистрированных на территории региона.