На «Розе Хутор» организуют развлекательную программу в День леопарда

В понедельник, 15 июля, на курорте «Роза Хутор» состоится праздник, посвященный Дню леопарда. Ровно восемь лет назад впервые были выпущены в дикую природу переднеазиатские леопарды, рожденные в Центре восстановления Сочинского национального парка. Эти хищники традиционно обитали в горном Причерноморье, однако к 60-м годам прошлого века браконьеры их полностью истребили, сообщает пресс-служба курорта.

Праздничные мероприятия начнутся 15 июля в 10:00 на Романовом мосту с открытия выставки картин, посвященных этим редким хищникам. Также гостей ждет квест «По следам леопарда». Для юных посетителей Детская Горная академия подготовила экспедицию с гидом, мастер-классы и танцевальный флешмоб. Дети смогут почувствовать себя маленькими барсами с помощью яркого аквагрима.

Весь день на курорте будут работать аниматоры и маскоты хоккейного клуба «Сочи», символом которого является леопард. Завершится праздничный день семейным киносеансом под открытым небом, который начнется в 20:00 в пляжной зоне Роза Долины.

Сегодня в Центре содержатся 13 леопардов, и ученые планируют создать популяцию в 30–50 особей, обитающих в дикой природе Кавказа. День леопарда инициировало Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Росзаповедцентром в 2022 году.

Мария Удовик

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