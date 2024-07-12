В горах Сочи спасают пострадавшего туриста

В горах Красной Поляны спасают пострадавшего туриста-одиночку. Мужчина сам обратился в экстренные службы и сообщил о том, что находится на скальном участке в долине реки Лауры Дзитакской. Пострадавший успел передать свои координаты, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Турист рассказал, что спускался со стороны Дзитакских озер по сложному рельефу при помощи веревки и ледоруба, однако дальше продвинуться не смог — участок оказался непроходимым. Вдобавок у мужчины появились боли в спине.

К туристу из поселка Красная Поляна выдвинулись две пешие группы спасателей МЧС и Кубань-СПАС. Одна группа шла от Бзерпинского карниза через долину озер вниз по реке Лаур Дзитакской, вторая — вверх по течению этой же реки.

Сейчас спасатели ищут мужчину. В ЮРПСО уточнили, что 52-летний турист отправился в горы один, свой поход он в МЧС не регистрировал.

Вячеслав Рыжков

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