Пермская художественная галерея потратит 4,3 млн рублей на реставрацию пяти картин

ГКБУ «Пермская государственная художественная галерея» ищет подрядчика для реставрации пяти картин. Соответствующий конкурс объявило краевое минзакупок.

В техническом задании указано, что необходимо отреставрировать следующие полотна: картину неизвестного художника XVII века «Деревня», картину итальянского художника XVI века Тинторетто «Мадонна со святыми», картину неизвестного художника XVI века — копию с картины Рубенса «Пир у Симона фарисея», картину итальянского художника XVI века Беллини «Мадонна с младенцем» и картину неизвестного художника XVII века «Музыканты». Все картины имеют разную степень сохранности.

Реставрационные работы необходимо начать 15 августа 2024 года и полностью завершить их к 17 ноября 2025 года. Максимальная цена контракта составляет 4,3 млн руб. Итоги конкурса подведут 2 августа 2024 года.