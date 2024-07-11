Беспортово получается

В деле бывшего директора АО «Порт Пермь» Марека Кинцла, обвиняемого в растрате имущества организации на сумму более 1 млрд руб. в 2009–2012 годах, наметился неожиданный поворот. Подсудимый и его защитник ходатайствовали перед судом о возвращении дела прокурору из-за допущенных, по их мнению, процессуальных нарушений. При этом на этапе предварительного следствия и первой попытки рассмотрения дела в суде господин Кинцл признавал вину. Он заключил досудебное соглашение и дал показания, назвав организатором преступления гражданина Чехии и подданного Великобритании, лорда Чарльза Батлера. Сейчас защита подсудимого настаивает, что следствие не доказало сам факт хищения. Кроме того, срок привлечения к ответственности Марека Кинцла истек в 2022 году — согласно УПК, в этих условиях дело в отношении экс-директора необходимо было прекратить еще на стадии следствия. Прокуратура выразит свою позицию по этому делу 30 июля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Марека Кинцла было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю еще в 2016 году, изначально по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Затем ему вменили ст. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в окончательной редакции господину Кинцлу инкриминировали ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Гражданин России и Чехии Марек Кинцл на стадии предварительного следствия полностью признал вину и дал показания в отношении гражданина Чехии и подданного Великобритании Чарльза Батлера, назвав его организатором преступления.

По версии следствия, преступление было совершено в период с 9 декабря 2009-го по 25 ноября 2012 года. В тот момент господин Кинцл занимал должность гендиректора АО «Порт Пермь». Как считают силовики, он и Чарльз Батлер разработали преступную схему для изъятия имущества компании. В течение трех лет они провели через совет директоров АО, который был подконтролен гос­подину Батлеру, решение о передаче земельных участков компании ООО «Порт Пермь». Позже активы были проданы иностранной компании Daltamen SE по заниженной стоимости.

Чарльз Батлер был объявлен в федеральный розыск и сейчас находится за границей. Марек Кинцл, в свою очередь, в конце прошлого года оказался на скамье подсудимых. Сначала уголовное дело по решению суда было возвращено прокуратуре, но это решение было обжаловано надзорным органом в апелляционной инстанции. Стоит отметить, что на момент поступления дела в суд истек десятилетний срок давности привлечения экс-директора к ответственности.

При очередном рассмотрении дела Марек Кинцл заявил, что не признает вину. «Не согласен с квалификацией преступления, со своей ролью в преступлении и с ролью иных лиц. 14 лет спустя я один стою перед судом. Мне одному тут стоять? Я согласен, что произошел вывод имущества, но не я был единственным исполнителем»,— заявил подсудимый.

На очередном заседании 11 июля защитник господина Кинцла адвокат Александр Струков заявил ходатайство о возвращении дела прокурору. Смысл позиции защиты сводится к тому, что следствие проведено с многочисленными нарушениями, а сам факт хищения не доказан. Так, господин Струков ссылался на то, что обвинение в безвозмездном изъятии имущества его доверителю является неконкретным и неясным, поскольку в документе не указано, какие конкретно законы были нарушены при совершении спорных сделок. Кроме того, адвокат и Марек Кинцл считают, что следствие некорректно установило дату окончания преступления. В частности, в обвинительном заключении указывается, что хищение последнего земельного участка следует считать оконченным после того, как право собственности на актив было зарегистрировано за новым владельцем. Александр Струков убежден, что состав растраты окончен уже после подписания договора купли-продажи, поскольку с этого момента АО утратило возможность распоряжаться имуществом.

Господин Струков отметил также, что уголовное преследование Марека Кинцла и Чарльза Батлера было прекращено 6 июля 2023 года в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. В этот же день им было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. По словам адвоката, согласно законодательству в этом случае следователь должен был вынести отдельное постановление о возбуждении нового уголовного дела и только потом предъявлять обвинение. Этого сделано не было, поэтому, как полагает защитник, все последующие процессуальные действия были незаконны.

Еще один довод, который Александр Струков считает достаточным для удовлетворения ходатайства — возможное нарушение УПК. В частности, господин Струков вновь напомнил, что обвинение в мошенничестве господину Кинцлу было предъявлено в июле 2023 года, когда срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истек. На тот момент уже действовала введенная 13 июня того же года ч. 2.2 ст. 27 УПК, которая регламентирует процедуру прекращения уголовного дела в этом случае. Из ее нормы, по мнению адвоката, следует, что процедура должна быть следующей. Если расследование тяжкого преступления продолжается после истекшего срока давности, а обвиняемый против его прекращения по нереабилитирующим основаниям, то спустя 12 месяцев следователь обязан прекратить дело за отсутствием состава преступления. По словам адвоката, в случае с Мареком Кинцлом этого не произошло.

Представитель гособвинения Елена Суворова предложила объявить перерыв в заседании, чтобы подготовить позицию относительно ходатайства защиты. По данным «Ъ-Прикамье», скорее всего надзорный орган будет возражать против возвращения дела. Судебное заседание продолжится 30 июля. Впрочем, при любом исходе процесса господину Кинцлу наказание из-за пропуска срока давности не грозит.

Дмитрий Астахов