В подмостки не годится

Краевое управление госэкс­пертизы провело техобследование здания бывшего клуба ПВКИУ, где планируется разместить вторую сцену театра «У Моста». Результаты показали, что в помещении есть ряд недочетов, без устранения которых реализовать проект не получится. Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что городские власти уже начинают поиски новой площадки для нужд учреждения. Худрук театра Сергей Федотов альтернативным вариантом для размещения сцены видит цех завода Шпагина. Один эксперт находит эту идею вполне обоснованным выходом из ситуации, другой полагает, что целесообразнее провести комплексный ремонт здания ПВКИУ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Прикамье», МБУК «Театр „У Моста“» получило данные госэкспертизы на предмет размещения второй сцены в здании бывшего клуба ПВКИУ (ул. Окулова, 5). Результат показал, что без устранения ряда недочетов возвести там новую сцену будет невозможно. Согласно экспертному заключению, имеющемуся в распоряжении «Ъ-Прикамье», в помещении отсутствуют противодымные системы защиты, не предусмотрены светопроемы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата. Кроме этого, не соответствуют требованиям и лестничные отсеки. Здание также не оборудовано для маломобильных групп населения.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Ъ-Прикамье», что городские власти начали поиск новой площадки для сцены театра.

В пресс-службе мэрии ситуацию не комментируют.

О переговорах по поводу аренды здания клуба площадью 4,2 тыс. кв. м для нужд театра городские власти сообщили в 2022 году. Позже было заявлено, что стороны договорились о ее условиях. Предполагалось, что собственник отремонтирует и подготовит пространство для сцены за свой счет. В зале должно было разместиться 500 посадочных мест. С тех пор открытие постоянно откладывалось. В феврале 2024 года худрук «У Моста» анонсировал открытие новой сцены 1 июня.

Сейчас МБУК «Театр „У Моста“» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми. Сергей Федотов и его актеры неоднократно жаловались, что существующее помещение слишком мало для их нужд. Ранее в качестве дополнительных площадок, кроме клуба ВКИУ, рассматривались завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Перм­горэлектротранса».

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов заявил «РБК-Пермь», что наилучшим вариантом для открытия второй сцены театра стал бы один из цехов завода Шпагина. «Есть идея вернуться к проекту размещения сцены в цехе №5 завода Шпагина. Он был уже спланирован под театр „У Моста“, и мы надеялись открыться там»,— пояснил худрук. При этом возведение новой сцены господин Федотов оценил примерно в 500 млн руб.

Председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников отметил, что завод Шпагина действительно является достойным вариантом для размещения новой сцены театра «У Моста». «Помещения позволяют разместить большое количество зрителей. За счет этого также повысится интерес к заводу Шпагина как к культурному центру»,— считает эксперт.

По словам почетного строителя РФ, руководителя ООО «Престиж» Дмитрия Шешукова, провести необходимые работы в здании бывшего клуба ВКИУ и адаптировать их под нужды театра вполне реально, однако для этого потребуются дополнительные финансовые вложения. Вмес­те с тем эксперт не видит возможности размещения новой сцены театра на альтернативной площадке. «Думаю, на данный момент в Перми нет подходящего для этой цели помещения. Теат­ру нужен простор, масштаб, причем не только внутри здания, чтобы разместить гос­тей, но и снаружи».

Анастасия Леонтьева