Смена Чусовского

Как стало известно «Ъ-Прикамье», у Пермской концессионной компании, являющейся концессионером по строительству Чусовского моста, может смениться владелец. Сейчас учредителем компании является АО «СПК» из Санкт-Петербурга. Как предполагает источник «Ъ-Прикамье», смена руководителя концессионной компании позволит поменять и генподрядчика проекта — АО «Стройтрансгаз» — на одну из местных компаний с госучастием и ускорить работы на объекте. В пресс-службе «Стройтрансгаза» сведения о переговорах не подтверждают. Экс­перты «Ъ-Прикамье» в оценках расходятся: одни предлагают «не менять коней на переправе», другие считают замену генподрядчика «приемлемым» вариантом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) находится в процессе смены владельца. Компания была создана в 2016 году и является концессионером по строительству Чусовского моста. Учредителем ПКК является АО «СПК» (г. Санкт-Петербург). Считается, что Пермская концессионная компания контролируется действующим подрядчиком по строительству моста — АО «Стройтрансгаз». Источники «Ъ-Прикамье» не раскрывают покупателя ПКК. По одной из версий, им может стать один из крупных федеральных банков.

По словам источника в региональном правительстве, в настоящее время ведутся переговоры по смене владельца компании-концессионера. «В случае смены возможна и замена действующего генподрядчика строительства Чусовского моста и сопутствующей транспортной инфраструктуры. Не исключено, что его может заменить одна из краевых компаний с госучастием»,— добавил собеседник. Это позволит ускорить работы на объекте.

По информации «Ъ-Прикамье», в качестве потенциального нового генподрядчика рассматриваются такие региональные компании, как «Дом.59» и Корпорация развития Пермского края.

В АО «Стройтрансгаз» сведения о возможной смене генподрядчика не подтверждают. «ГК „Стройтранс­газ“ ведет переговоры с уполномоченными представителями правительства Пермского края по вопросу проведения строительных работ и дальнейшей реализации контракта по реконструкции первой очереди мостового сооружения через реку Чусовую. Какая-либо новая информация по данному вопросу будет доступна после их завершения»,— сообщили в пресс-службе компании.

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. По условиям концессии, рядом с открытым в 1996 году мостом планировалось построить еще один, новый переход, а старый мост отреставрировать и вновь запустить по нему движение. Новый мост был введен в эксплуатацию в конце декабря 2022 года, после чего старый сразу закрылся на ремонт.

Однако реконструкция долго не начиналась из-за внутренних споров «Стройтранс­газа» с субпод­рядчиком работ. В конце августа прошлого года стало известно, что из-за очередного отставания работ от графика власти региона готовятся предъявить ПКК штрафные санкции. Осенью 2023 года обсуждался вариант с расторжением концессии. Однако, как сообщал один из осведомленных собеседников, делегация регионального правительства и федеральные власти во время совещания в Росавтодоре не смогли выработать вариант безболезненного расторжения соглашения. Предположительно, это связано с тем, что на счете ПКК находятся федеральные средства. К концу 2023 года было принято решение о продолжении работ с действующим генподрядчиком. В мае 2024 года вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский сообщил, что работы на мосту планируется возобновить в третьем квартале текущего года.

Экс-председатель комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев отмечает, что «худой мир лучше доброй ссоры». «Вопрос со строительством моста затянулся. Но, на мой взгляд, коней на переправе не меняют, и компромисс между генподрядчиком и заказчиком объекта, достигнутый правовыми, юридическими инструментами, все еще возможен»,— добавил господин Удальев.

Депутат заксобрания Прикамья, член комитета по развитию инфраструктуры Вероника Куликова считает завершение строительных работ на Чусовском мосту силами региональных компаний приемлемым вариантом решения проблемы. «Мы с коллегами по партии „Справедливая Россия — За правду“ неоднократно поднимали вопрос о проблемах с исполнением концессионного соглашения и привлечении подрядчика к ответственности. В любом случае решение проблемы с фактически замороженным строительством важнейшего инфраструктурного объекта должно быть приоритетной задачей региональной власти. Безусловно, экономику надо смотреть, однако в целом вариант с завершением строительства моста силами региональных компаний видится приемлемым. И с точки зрения контроля, депутатам проще осуществлять его за местными подрядчиками»,— говорит депутат.

Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края, экс-руководитель Корпорации развития Пермского края Геннадий Тушнолобов полагает, что «возможны разные варианты завершения строительства моста». «Это серьезное инженерное сооружение, на которое были привлечены существенные средства из федерального бюджета. Следовательно, многое зависит и от договоренностей с федеральными структурами. Хорошо, что региональные власти продолжают искать выход из сложившейся ситуации и, надеюсь, смогут отыскать подходящий вариант»,— резюмирует эксперт.

Константин Кадочников