«Важно, что удалось сохранить команду “Метафракса”»

В июне депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян был назначен вице-президентом ГК «Ташир». Политик и бывший топ-менеджер «Метафракса» рассказал «Ъ-Прикамье», чем он занимается на новом месте работы, о чем договорился с новыми управленцами губахинского химкомбината и планирует ли продолжать заниматься общественно-политической деятельностью в Прикамье



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

— Армен Гайосович, недавно вы завершили операционную деятельность в «Метафраксе». Каким образом у вас произошло расставание с компанией, в которой вы работали более 20 лет? На какой ноте расстались, о чем договорились?

— Мне важно было сохранить коллектив и работоспособность завода. Чтобы нигде ничего не «лихорадило». Думаю, вместе со всей командой с этой задачей справились на отлично. Завод работает, люди на местах. Было важно сохранить менеджмент управляющей компании «Метафракс Групп», а это около ста человек. Было непросто, но мы справились.

Кроме того, договорились о стратегическом партнерстве с «Росхимом», который в феврале назначен управляющей организацией «Метафракса». Я помогаю как эксперт, «Росхим» поддерживает проекты, которые наша команда реализует в Губахе в рамках депутатской деятельности, а также культурные и благотворительные инициативы. Например, ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

Очень важно, и я благодарен «Росхиму», что мы нашли взаимопонимание. Это стратегическое партнерство. Я постоянно на связи по всем вопросам, готов проконсультировать. В переходный период важно сохранить стабильность.

Сейчас между предприятиями в регионе идет настоящая война за кадры. Любое новое производство ударит кадрово по существующему. Оборонная промышленность работает в две-три смены, а персонала не хватает. Непростая ситуация везде. Можно найти банковское финансирование, оборудование, но с людьми очень большая проблема.

— Вы один из наиболее компетентных менеджеров в стране по химической промышленности и рынку метанола в частности. Вы сейчас без приложения этих компетенций?

— Я всегда готов делиться своим опытом, но сейчас моя жизнь вне химии. Думаю, что больше нашей команды никто в отрасли проектов не генерировал и не реализовывал. Конечно, не все сделали, что хотели. Где-то не хватало ресурса, где-то скорости принятия решений.

— Какие перспективы развития химической отрасли в стране сейчас?

— У меня есть понимание, куда идти. Недавно встречались с руководством «Росхима». После встречи стало очевидно, что проекты развития, в том числе логистические инвестиции, будут продолжены.

— В июне вас назначили вице-президентом ГК «Ташир», крупного в стране инвестиционного холдинга. Почему приняли приглашение пойти туда работать? Чем будете заниматься?

— Были предложения из химической отрасли, но я их не принял. Почему «Ташир»? Уже долгие годы я знаю и сотрудничаю с владельцем группы Самвелом Карапетяном. «Ташир» мне интересен, потому что это мощная, динамичная компания. Когда вышел на новую работу, дополнительно узнал много о деятельности компании. На поверхности — строительство жилья, торговых центров и так далее. Есть и другие направления — энергетика, производственные мощности.

Точно буду заниматься стратегией развития группы. Мне интересен «Фора-Банк», который также представлен в Перми. Это работа с активами банка по всей стране, развитие с помощью банковского ресурса новых проектов промышленного производства, импортозамещения.

Есть и новые проекты, которые мы изучаем, они касаются логистических решений. Компания развивается, направления бизнеса сбалансированы, а мощный банк придает группе надежности.

— «Ташир» в 2010 году предпринимал попытку выйти на рынок недвижимости Перми, построить торговый центр. Сейчас в связи с тем, что вы вошли в состав руководства этой группы, возможно ли, что проект «Ташира» в Перми все же будет реализован?

— Очень плохо, что тогда «Ташир» не построил торговый центр. В то время я помогал реализации этого проекта. Сейчас ничего не исключаю, потому что Пермь — это зона моей ответственности. Если я смогу убедить и это будет экономически эффективно, думаю, что Пермь — один из городов, где будут представлены проекты нашей группы.

— Общественно-политическую жизнь не планируете сворачивать? Сейчас, наверное, меньше времени на нее тратите?

— Абсолютно нет. Обо мне часто пишут, что скоро уеду из Перми. Пермь — мой дом. Когда спрашивают, я говорю: скорее «Ташир» с проектами приедет в Пермь, чем я перееду в Москву. Я люблю Пермь, и это мой город, по-другому не может быть. В Перми есть мои собственные проекты, штаб-квартира «Ташира» расположена в Москве. Буду работать на два города — такой опыт есть.

Наша общественно-политическая жизнь в Прикамье результативна. Вся команда сохранена, мы работаем. Нашли поддержку со стороны «Росхима». Хотим продолжать проекты по Губахе. Раз есть понимание, контакт и эффективность, зачем изобретать что-то другое?

— Вы планируете продолжать политическую карьеру и после 2026 года, когда истекут полномочия действующего заксобрания?

— В 2026 году планирую пойти на выборы. Пермский край был и остается мне важен и интересен.

— Какие проекты в Губахе необходимо реализовать?

— Необходимо построить дорогу Кунья — Губаха, проект есть. У «Метафракса» сильный акционер, вместе с ним по силам реализовать этот сложный проект.

Требуется усиление школ Губахи и средних специальных учебных заведений, включая Уральский химико-технологический колледж. Надо системно закрыть кадровый вопрос для губахинского образования. И срочно начать строительство общежития, которое уже затянулось.

В Губахе должно быть все для комфортного проживания, мы над созданием этой атмосферы работали десятилетия. Недавно поздравлял выпускников в Губахе. Спросил их: чего у нас в городе нет? Школы есть, музыкальные тоже, бассейны, стадионы, спортивные секции, театр, кинотеатр, ледовая арена. Что еще надо? В Перми в пешей доступности у горожан такой богатой инфраструктуры нет.

В Губахе есть все для того, чтобы обеспечить достойное качество жизни. Текущие проекты будем развивать, продолжать. Я на месте, команда работает.

— У вас, наверное, больше свободного времени появилось?

— Я бы сказал, что появилось не столько свободное время, сколько стабильная система управления им. В том числе и для занятий спортом. Посещаю тренажерный зал, хожу на бокс и плавание раз в неделю. Не имеет значения, в Москве я или в Перми.

Беседовал Вячеслав Суханов