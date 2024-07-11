Благоустройство требует жертв

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко во время посещения Сочи указал на необходимость увеличить ставку курортного сбора. По его словам, это необходимо для реализации проектов благоустройства на курорте. Также спикер отметил, что потенциал для дальнейшего развития Сочи имеет анонсированный Минфином РФ туристический налог. Сейчас размер курортного сбора в Сочи составляет 50 руб. в сутки. Отельеры не против повышения ставки сбора, отмечая, что его сумма просто будет включена в стоимость проживания. Эксперты туристической отрасти выступают за дифференцированность курортного сбора, заявляя, что «богатые всегда должны платить больше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Во время посещения Сочи председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что многие проекты по благоустройству главного курорта страны реализуются за счет средств курортного сбора. В частности, активно ведутся работы по благоустройству пляжных территорий: создаются условия для комфортного отдыха гостей курорта. Размер курортного сбора в Сочи самый высокий на территории Краснодарского края — 50 руб. Но, по словам парламентария, даже этого порой недостаточно для реализации масштабных замыслов.

«Со своей стороны обращал внимание профильного министерства на необходимость изучения вопроса увеличения ставки сбора. Некоторые регионы, даже соседние, установили ее на отметке 100 руб.»,— сказал господин Бурлачко.

Он добавил, что потенциал имеет и туристический налог, введение которого анонсировал Минфин РФ и уже поддержала Госдума. «Его сумма будет зависеть от стоимости проживания, поступления пойдут в местный бюджет. При этом муниципалитеты смогут самостоятельно определять его необходимость и размеры ставок. Но уже сегодня очевидно, что в Сочи потребность в этом есть»,— считает председатель Заксобрания.

Управляющий одной из гостиниц на побережье Руслан Решетов считает, что увеличение ставки «не вызовет волнений» ни среди туристов, ни среди отельеров. «Деньги взимаются с отельеров, но это лишь администрирование. Просто курортный сбор будет “вшит” в стоимость проживания. Если он будет дифференцированным, никто не пострадает»,— уверен отельер.

Президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян отмечает прежде всего необходимость преобразования сбора в налог, а преимущество последнего видит в его дифференцированности. По словам эксперта, альянс всегда был против «уравниловки».

«У разных слоев населения с разным достатком и разной стоимостью проживания одинаковый взнос. Платит турист хоть тысячу рублей в сутки за номер, хоть 100 тыс., с него все равно берут условные 100 руб. Это в корне неверный подход. Сейчас ситуация изменится к лучшему. Налог станет дифференцированным, и это не только справедливо, но и логично. Мое мнение — богатые всегда должны платить больше»,— комментирует господин Мкртчян.

В Минэкономики России ранее поясняли, что ставка налога будет расти постепенно — с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту до 2029 года, но не выше 5%. Налогооблагаемой базой предложено сделать количество номеров в гостиницах — налог будут уплачивать отельеры. Размер ставки устанавливают регионы, но базово, как сообщало министерство, она составит немногим более 65 руб. за номер в сутки.

По итогам 2023 года сумма, поступившая в Фонд развития курортной инфраструктуры Краснодарского края, составила более 740 млн руб. Сочи — один из лидеров по собираемости и использованию средств курортного сбора. С начала эксперимента на территории города собрано порядка 1,5 млрд руб. На 1 мая этого года — уже более 192 млн руб. На сегодняшний день сумма сбора в Краснодарском крае составляет 30 руб. в сутки, исключение — Сочи, где плата достигает 50 руб. в сутки.

Елена Турбина