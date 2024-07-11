Картаполов: срочников осеннего призыва не будут отправлять на СВО
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что призванные во время осеннего призыва 2024 года срочники не отправятся на спецоперацию. В ответ на соответствующий вопрос журналиста депутат уверил, что позиция правительства на этот счет не поменялась.
Андрей Картаполов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Как не планировали их брать, так и не будем это планировать. У них все будет хорошо»,— сказал господин Картаполов корреспонденту Telegram-канала Shot.
Осенний призыв в 2024 году пройдет в России с 1 октября по 31 декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, согласно вступившему в январе в силу закону о повышении призывного возраста.
Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателей направлять сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, во все государственные информационные системы, определенные правительством. Автор инициативы — господин Картаполов. Он считает, что в рамках осеннего призыва по большей части будут использоваться бумажные, а не электронные повестки, так как подготовить электронный реестр еще не успеют.
Подробнее об этом — в материале «Работодателей строят в воинский реестр».