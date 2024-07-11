Глава Роспотребнадзора Попова: всего ботулизмом в России заразились 417 человек

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Салат с фасолью, который стал причиной вспышки ботулизма в России, доставили по 2882 адресам, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Случаи заражения были выявлены в 11 регионах страны, всего пострадали 417 человек, уточнила она.

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению»,— сказала госпожа Попова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. Трансляция заседания велась на сайте Думы.

Сама же фасоль, уточнила глава Роспотребнадзора, закупалась за рубежом и доставлялась только по адресу «Кухни на районе» в Москве. У предприятия 2 цеха и 84 пункта выдачи. «Второй цех, на котором все произошло, работал без уведомления, о нем никто не знал, он не был внесен в реестр и, безусловно, не мог подвергаться никаким контрольно-надзорным мероприятиям»,— сказала она. По словам госпожи Поповой, в этом цехе нарушались все прописанные правила и технологии, что и привело к изготовлению зараженного продукта.

В пресс-службе «Кухни на районе» заявили «Ъ», что у предприятия только один производственный цех и 52 кухни. Обо всех них подавались соответствующие уведомления в управление Роспотребнадзора. Ведомство также регулярно проводило на всех объектах проверки и профилактические визиты, утверждает пресс-служба.

«Готовую к употреблению фасоль "Кухне на районе" поставляла компания "Савон-К". Компания работает с 2010 года, консервы — их основной бизнес и заработок. Мы не единственный и не самый крупный заказчик "Савон-К"»,— говорится в комментарии «Кухни на районе».

Вспышка ботулизма произошла в середине июня. В больницы Москвы, Подмосковья и других городов России начали поступать пациенты с симптомами заболевания. По версии следствия, причиной массового отравления стали нарушения правил производства и хранения фасоли в компании «Савон-К», продукция которой распространялась через сервисы доставки. В частности, через «Кухню на районе» (бренд «Локалкитчен»).

СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Фигурантами стали гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова, фактический руководитель «Савон-К» Владимир Шин и повар Карим Норматов.

Подробнее о вспышке ботулизма — в материале «Ботул недоверия».

Евгений Белоусов