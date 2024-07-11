Главные анонсы 11 июля

Президент России Владимир Путин примет участие в Х Парламентском форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге 11-12 июля.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор правозащитнику Олегу Орлову (признан иноагентом), получившему 2,5 года колонии за дискредитацию российской армии.

Кунцевский суд Москвы огласит приговор бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, которого СМИ называют «научным руководителем» ЧВК ЕНОТ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск судозавода «Северная верфь» о взыскании с финской машиностроительной компании Wartsila Solutions около €3,8 млн.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу «Балтийского завода» на отказ во взыскании с финской компании Wartsila Oyj около €7,6 млн.

В Симферополе районный суд проведет слушание по делу о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой.

Скопинский районный суд в Рязанской области продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк.

Суд вынесет приговор экс-президенту США Дональду Трампу, которого жюри присяжных признало виновным по 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

В Вашингтоне пройдет пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам саммита альянса.

В Пакистане пройдет визит президента Азербайджана Ильхама Алиева. Запланированы встречи с президентом страны Асифом Али Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом.

В Кишиневе пройдет заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул.