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Рособрнадзор: оценка компетенций учителей будет деперсонифицированной

В Рособрнадзоре разъяснили новую методику оценки работы школ, о которой “Ъ” сообщил в среду (см. “Ъ” от 10 июля). Напомним, с 1 сентября для оценки эффективности работы школ будет применяться индекс качества общего образования, включающий в том числе и оценку компетенции учителей.

В Рособрнадзоре подтвердили, что новая методология утверждена ведомством совместно с Минпросвещения. В ведомстве полагают, что индекс будет эффективнее отражать текущую ситуацию в образовании «в соответствии с требованиями государства и потребностями граждан». Разработка методологии, как уточнили в пресс-службе, велась на основе «серьезных исследований, в том числе социологических». Для этого проводились опросы родителей, педагогов и самих учеников: «Выяснилось, что все хотят компетентных педагогов, комфортных, безопасных условий и высоких результатов обучения, которые помогут в дальнейшем и в обучении, и в выборе профессии».

Напомним, одной из составляющих индекса является блок под названием «кадровый потенциал». Кадровый потенциал оценивается по 11 показателям: семь из них касаются компетенций учителей, два — их квалификации и еще два — обеспеченности учителями.

В Рособрнадзоре подчеркивают, что показатели, связанные с оценкой компетенций учителей, не предусматривают наказания или поощрения конкретного работника по результатам диагностики и являются деперсонифицированными. «Диагностическое исследование учителей в настоящий момент является добровольным и направлено в первую очередь на выявление предметных и методических дефицитов»,— объясняют в ведомстве.

Тем не менее, «увязка выявленных профессиональных и методических дефицитов с работой региональных центров непрерывного повышения профессионального мастерства позволит сформировать по итогам проведенной диагностики по желанию педагога индивидуальную программу его развития», отмечают в Рособрнадзоре. Также там добавляют, что данные для оценки будут собираться из статистических форм и информационных систем, и школам не придется ничего отдельно заполнять.

Полина Ячменникова

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