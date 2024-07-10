Заммэра Ракова: в Москве сильно вырос спрос на поступление в колледжи

В 2024 году число желающих поступить в столичные колледжи выросло в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, при этом среди девятиклассников спрос увеличился в 2,5 раза, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, за три недели приемной комиссии этого года абитуриенты подали уже более 65 тыс. заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (слева) Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Приемная кампания в колледжах Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Приемная кампания в колледжах Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Следующая фотография 1 / 3 Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (слева) Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Приемная кампания в колледжах Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Приемная кампания в колледжах Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

«Столичные колледжи становятся все более привлекательными для молодежи. Сейчас ребята более заинтересованы в том, чтобы получить практические знания и навыки в востребованной профессии с практически гарантированным трудоустройством к ведущим работодателям»,— отметила госпожа Ракова.

Она также добавила, что чаще всего абитуриенты колледжей интересуются специальностями ИТ-сектора. В частности, спросом пользуются такие направления, как информационные системы и программирование. В области креативных индустрий абитуриенты чаще всего выбирают графический дизайн, кино и телепроизводство. Повышенный интерес отмечен к промышленности, например, высоким спросом пользуются эксплуатация БПЛА, мехатроника и робототехника.

Приемная кампания в столичные колледжи продлится до 15 августа. Абитуриенты могут подать заявление в электронном виде на портале mos.ru или сделать это в колледже с помощью экспертов приемной комиссии.

В 2023 году в российские колледжи и техникумы поступило 1,2 млн человек. Это на четверть больше, чем в 2019-м, когда в колледжи пришло рекордное количество выпускников 9-х и 11-х классов — 906 тыс. человек. В настоящее время в России насчитывается свыше 3,5 тыс. колледжей, в которых обучаются более 3,7 млн студентов почти по 500 профессиям.