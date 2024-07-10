Луговой: Генпрокуратура признала нежелательным британский The John Smith Trust

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией британский фонд The John Smith Trust (JST), сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Ведомство провело проверку по его запросу. Депутат счел, что организация угрожает конституционному строю и суверенитету России.

В Telegram-канале Андрей Луговой опубликовал ответ Генпрокуратуры на его запрос, в котором говорится, что обращение депутата было рассмотрено, по результатам проверки «26.06.2024 принято решение о признании деятельности указанной организации нежелательной на территории Российской Федерации».

«Признание The John Smith Trust нежелательной организацией позволит не только привлечь к ответственности участников фонда, выявить всю агентурную сеть, но и предотвратить попытки британского правительства влиять на политику и гражданское общество в России»,— заявил Андрей Луговой. По его словам, фонд многие годы вербовал «агентов для работы против России», готовил условия для «свержения государственной власти и поражения страны в СВО».

Согласно информации на сайте организации, The John Smith Trust выдает стипендии для обучения и прохождения стажировок в Великобритании для различных специалистов, в том числе в сфере управления и правосудия. Программа представляет собой онлайн-семинары, после которых предоставляется возможность проживания в Великобритании. По словам Андрея Лугового, в Москве гранты раздавались через посольство.

Лусине Баласян