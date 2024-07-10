Адвокатам светят новые сроки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста, который устанавливает ограничение на продолжительность ознакомления обвиняемых с материалами уголовных дел. Сегодня такие ограничения на законодательном уровне отсутствуют, предлагается их ввести: три месяца для предварительного следствия и десять суток для дознания. По мнению авторов инициативы, действующий порядок «создает условия для затягивания производства по делу», поскольку участники судопроизводства злоупотребляют «предоставленными правами». Представители адвокатского сообщества в лице Федеральной палаты адвокатов РФ считают, что поправки ударят по процессуальным правам — сторона защиты может не успеть ознакомиться с материалами дела и окажется не подготовленной к суду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На минувшей неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленную Минюстом инициативу о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности, документ предполагает введение предельных сроков ознакомления обвиняемых с уголовными делами. Согласно действующему законодательству, «обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела». В ведомстве же предложили ограничить срок ознакомления с материалами тремя месяцами для предварительного следствия и десятью сутками для дознания. В пояснительной записке говорится, что отсутствие предельных сроков «создает условия для затягивания производства по делу, препятствует своевременной передаче дела в суд, нарушает право на судопроизводство в разумный срок». По мнению авторов законопроекта, поправки помогут соблюсти «баланс прав и интересов» всех сторон.

«Согласно данным МВД России, на стадии досудебного производства время ознакомления обвиняемых и их защитников по уголовным делам объемом свыше двадцати томов длится от нескольких месяцев до двух лет»,— отметили авторы инициативы.

Инициатива предполагает, что при наличии обстоятельств, препятствующих ознакомлению с уголовным делом в указанные сроки, время может быть продлено. В числе таких обстоятельств — большой объем материалов дела, «множественность обвиняемых и инкриминируемых деяний», а также невозможность организовать ознакомление в связи с занятостью кабинетов в следственных изоляторах. Решение о продлении срока ознакомления в таком случае принимает «руководитель соответствующего следственного органа или прокурор в пределах сроков предварительного расследования по данному делу».

Зампред комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян уверен, что предложенные Минюстом поправки не встретят поддержки среди адвокатского сообщества, поскольку они «в какой-то степени ущемляют процессуальные права» адвокатов и подзащитных.

ФПА — орган адвокатского самоуправления, объединяющий все региональные адвокатские палаты на основе обязательного членства. ФПА представляет интересы адвокатского сообщества в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также координирует деятельность адвокатских палат разных уровней. Всего в России работает более 83 тыс. адвокатов.

Господин Гаспарян полагает, что ограничение срока ознакомления с материалами тремя месяцами не составит проблемы по большинству уголовных дел, поскольку они не столь объемные. Однако существуют уголовные дела, составляющие сотни томов, изучить которые за три месяца «совершенно нереально». При этом маловероятно, что следствие и прокуратура пойдут навстречу стороне защиты и продлят сроки, полагает представитель ФПА. «Законопроект направлен на то, чтобы облегчить деятельность следователей и дознавателей. Сторона защиты просто не сумеет ознакомиться с материалами дела и будет не подготовлена к суду. В таком случае качество юридической помощи будет невысоким, и право на защиту в какой-то степени будет нарушено»,— пояснил “Ъ” господин Гаспарян.

Адвокат считает поправку избыточной, поскольку УПК уже предусматривает случаи злоупотребления правом на ознакомление с делом. Так, в ст. 217 УПК говорится, что в случае «явного затягивания» ознакомления стороной защиты суд по ходатайству следствия может установить для этой процедуры «определенный срок»: «Суды, как правило, идут навстречу следователям. Этот механизм всегда был, он работает».

Адвокат Константин Ривкин уверен, что при реализации законопроекта «псевдосостязательный уголовный процесс станет более инквизиционным»: «Действующий УПК дает возможность расследовать уголовное дело без временных пределов и при этом содержать обвиняемого под стражей до 18 месяцев, тогда как срок для изучения материалов уголовного дела предлагается резко ограничить».

Эмилия Габдуллина