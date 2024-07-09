«Есть, конечно, подводные камни»
Дмитрий Дризе — об итогах визита в РФ премьер-министра Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с Владимиром Путиным заявил, что готов оказать любое содействие в разрешении конфликта на Украине. В ответ президент России сказал «спасибо». На этом открытая часть встречи закончилась, и журналисты ушли из зала. Кремль впоследствии заявил, что общение двух лидеров было плодотворным и прошло в конструктивном ключе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что высокий гость приехал в непростое время.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Владимир Путин вручил Нарендре Моди орден святого Андрея Первозванного. Соответствующий указ был подписан пять лет назад, однако проводить церемонию вручения высшей государственной награды Российской Федерации желательно в столице. Так получилось, что индийский премьер только сейчас до нее добрался, успев за это время переизбраться на третий срок правления.
Господина Моди принимали два дня с формальной и официальной частью, с дружескими объятиями и иными почестями. Собственно, в этом и заключался главный смысл действа — показать, что Россия не одна в этом мире, и новые центры силы, а также влиятельные региональные лидеры ее всячески поддерживают и даже готовы не просто развивать двусторонние связи, но и прямо дружить. То есть никакой изоляции нет, все происки Запада на сей счет изначально обречены на неудачу.
Что касается конкретики, то Нарендра Моди сделал заявление по Украине. По его словам, конфликт нужно прекращать, силой проблему не решить, больно ему за происходящее.
Со своей стороны, Дели готов оказать любое содействие в урегулировании кризиса. Но при этом в ходе неформальной беседы с Владимиром Путиным звучали интересные идеи. В итоге высокий гость преисполнился оптимизма и надежд на лучшее будущее.
Так может показаться, что визит премьер-министра Индии проходит на не совсем благоприятном фоне. Ракеты какие-то падают на Киев и другие украинские города, Запад по этому поводу шлет разные сигналы, все больше отрицательные. Саммит НАТО начинается в Вашингтоне, где этот конфликт станет главной темой. К слову, сейчас Дели — также стратегический партнер еще и Соединенных Штатов Америки.
Как бы то ни было, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь украинской тематики, был предельно краток: этот вопрос «обсудили конструктивно», Индия на роль посредника не претендует, о деталях сообщим дополнительно. Заявление для прессы, как известно, не предусмотрено протоколом.
И еще относительно экономики, вернее, такой чувствительной сферы, как военное сотрудничество. С незапамятных советских времен оно развивается. Многие миллиарды долларов прибыли отечественный ВПК имел возможность зарабатывать. Но вот сейчас давит Запад на индийского друга, и последний вынужден в той или иной степени уступать, по крайней мере, так газеты пишут. А у нас серьезный контракт на $5 млрд с лишним на поставку систем ПВО С-400 «Триумф». Многие недруги на этот счет пытаются пускать критические стрелы, подвергают сомнению его исполнение, говорят, что не совсем вовремя все это, до того ли сейчас отечественному ВПК?
Впрочем, все это оперативно опровергается российской стороной. Так что есть, конечно, подводные камни, никуда от этого не деться. Но и оптимизм, как мы видим, также имеется, равно как и интересные идеи. Так что будем сотрудничать, а, может быть, и дружбу еще больше упрочим, переведем ее на новый уровень.
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Визит Нарендры Моди в Москву
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