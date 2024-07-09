«Есть, конечно, подводные камни»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с Владимиром Путиным заявил, что готов оказать любое содействие в разрешении конфликта на Украине. В ответ президент России сказал «спасибо». На этом открытая часть встречи закончилась, и журналисты ушли из зала. Кремль впоследствии заявил, что общение двух лидеров было плодотворным и прошло в конструктивном ключе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что высокий гость приехал в непростое время.

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Владимир Путин вручил Нарендре Моди орден святого Андрея Первозванного. Соответствующий указ был подписан пять лет назад, однако проводить церемонию вручения высшей государственной награды Российской Федерации желательно в столице. Так получилось, что индийский премьер только сейчас до нее добрался, успев за это время переизбраться на третий срок правления.

Господина Моди принимали два дня с формальной и официальной частью, с дружескими объятиями и иными почестями. Собственно, в этом и заключался главный смысл действа — показать, что Россия не одна в этом мире, и новые центры силы, а также влиятельные региональные лидеры ее всячески поддерживают и даже готовы не просто развивать двусторонние связи, но и прямо дружить. То есть никакой изоляции нет, все происки Запада на сей счет изначально обречены на неудачу.

Что касается конкретики, то Нарендра Моди сделал заявление по Украине. По его словам, конфликт нужно прекращать, силой проблему не решить, больно ему за происходящее.

Со своей стороны, Дели готов оказать любое содействие в урегулировании кризиса. Но при этом в ходе неформальной беседы с Владимиром Путиным звучали интересные идеи. В итоге высокий гость преисполнился оптимизма и надежд на лучшее будущее.

Так может показаться, что визит премьер-министра Индии проходит на не совсем благоприятном фоне. Ракеты какие-то падают на Киев и другие украинские города, Запад по этому поводу шлет разные сигналы, все больше отрицательные. Саммит НАТО начинается в Вашингтоне, где этот конфликт станет главной темой. К слову, сейчас Дели — также стратегический партнер еще и Соединенных Штатов Америки.

Как бы то ни было, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь украинской тематики, был предельно краток: этот вопрос «обсудили конструктивно», Индия на роль посредника не претендует, о деталях сообщим дополнительно. Заявление для прессы, как известно, не предусмотрено протоколом.

И еще относительно экономики, вернее, такой чувствительной сферы, как военное сотрудничество. С незапамятных советских времен оно развивается. Многие миллиарды долларов прибыли отечественный ВПК имел возможность зарабатывать. Но вот сейчас давит Запад на индийского друга, и последний вынужден в той или иной степени уступать, по крайней мере, так газеты пишут. А у нас серьезный контракт на $5 млрд с лишним на поставку систем ПВО С-400 «Триумф». Многие недруги на этот счет пытаются пускать критические стрелы, подвергают сомнению его исполнение, говорят, что не совсем вовремя все это, до того ли сейчас отечественному ВПК?

Впрочем, все это оперативно опровергается российской стороной. Так что есть, конечно, подводные камни, никуда от этого не деться. Но и оптимизм, как мы видим, также имеется, равно как и интересные идеи. Так что будем сотрудничать, а, может быть, и дружбу еще больше упрочим, переведем ее на новый уровень.

Фотогалерея Визит Нарендры Моди в Москву Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В первый день своего визита, 8 июля, Нарендра Моди провел неформальные переговоры с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Утром 9 июля президент России и премьер-министр Индии (справа) прибыли на ВДНХ Фото: пресс-служба президента РФ Индийский премьер и российский президент (справа) осмотрели павильон «Атом», посвященный достижениями российской атомной отрасли Фото: пресс-служба президента РФ Это первая зарубежная поездка премьера Индии Нарендры Моди (слева), после того как он возглавил правительство в третий раз. До этого он посещал Россию в 2019 году Фото: пресс-служба президента РФ На ВДНХ лидеры стран провели встречу со студентами из Индии

На фото: президент РФ Владимир Путин (третий справа), первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров (второй справа) и индийский премьер Нарендра Моди (справа) Фото: пресс-служба президента РФ Нарендра Моди заявил, что в Екатеринбурге откроется консульство Индии, а в Казани еще одно представительство

На фото: глава «Росатома» Алексей Лихачев (слева), президент России Владимир Путин (второй слева), первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров (третий слева) и премьер Индии Нарендра Моди (в центре) Фото: пресс-служба президента РФ На фото слева направо: министр иностранных дел России Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков перед прибытием Владимира Путина и Нарендры Моди в Кремль Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото На фото слева направо: министр финансов Антон Силуанов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин в начале встречи в Кремле сообщил, что товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%

На фото (слева направо): помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В ходе переговоров Моди (слева) заявил о готовности Индии к содействию в урегулировании конфликта на Украине Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин указал на стратегическое партнерство двух стран, а также пригласил Нарендру Моди на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин вручил Нарендре Моди (слева) орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении премьера Индии российский президент подписал еще в апреле 2019 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Нарендра Моди перед отлетом на родину встретился с представителями индийской общины в отеле The Carlton и благословил ребенка супруги индийского дипломата, аккредитованного в Москве Фото: Коммерсантъ / Сергей Строкань Следующая фотография 1 / 12 В первый день своего визита, 8 июля, Нарендра Моди провел неформальные переговоры с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Утром 9 июля президент России и премьер-министр Индии (справа) прибыли на ВДНХ Фото: пресс-служба президента РФ Индийский премьер и российский президент (справа) осмотрели павильон «Атом», посвященный достижениями российской атомной отрасли Фото: пресс-служба президента РФ Это первая зарубежная поездка премьера Индии Нарендры Моди (слева), после того как он возглавил правительство в третий раз. До этого он посещал Россию в 2019 году Фото: пресс-служба президента РФ На ВДНХ лидеры стран провели встречу со студентами из Индии

На фото: президент РФ Владимир Путин (третий справа), первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров (второй справа) и индийский премьер Нарендра Моди (справа) Фото: пресс-служба президента РФ Нарендра Моди заявил, что в Екатеринбурге откроется консульство Индии, а в Казани еще одно представительство

На фото: глава «Росатома» Алексей Лихачев (слева), президент России Владимир Путин (второй слева), первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров (третий слева) и премьер Индии Нарендра Моди (в центре) Фото: пресс-служба президента РФ На фото слева направо: министр иностранных дел России Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков перед прибытием Владимира Путина и Нарендры Моди в Кремль Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото На фото слева направо: министр финансов Антон Силуанов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин в начале встречи в Кремле сообщил, что товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%

На фото (слева направо): помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В ходе переговоров Моди (слева) заявил о готовности Индии к содействию в урегулировании конфликта на Украине Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин указал на стратегическое партнерство двух стран, а также пригласил Нарендру Моди на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин вручил Нарендре Моди (слева) орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении премьера Индии российский президент подписал еще в апреле 2019 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Нарендра Моди перед отлетом на родину встретился с представителями индийской общины в отеле The Carlton и благословил ребенка супруги индийского дипломата, аккредитованного в Москве Фото: Коммерсантъ / Сергей Строкань Смотреть

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