Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Для бизнеса доверие принципиально важно»

Директор MBA, Executive MBA и магистерских программ Булат Нуреев — в программе «Цели и средства»

Флагманской программе ЕМВА Сколково исполняется 15 лет. Как она меняет бизнес-среду в новых реалиях? Что дает топ-менеджерам? И кому может быть полезна в первую очередь? Эти и другие вопросы Дарья Надина обсудила с директором MBA, Executive MBA и магистерских программ Булатом Нуреевым.

Фото: Пресс-служба школы управления «Сколково»

Фото: Пресс-служба школы управления «Сколково»

— Что из себя представляет программа сейчас и как трансформировалась за эти годы?

— Одно из главных свойств хорошего бизнес-образования — это релевантность тому, что происходит за окном. Раньше у нас были программы, скажем так, скорее догоняющие, был разрыв между нами и глобальным миром. Сейчас у нас есть ощущение, что это разрыв, с одной стороны, ликвидирован, и средний российский управленец вполне соответствует западному, а, с другой стороны, в последние два года он стал еще и более конкурентоспособен. Например, никто так быстро, как мы, не умел перестраивать цепочки поставок в мире за последние лет 50. Поэтому мы ищем какие-то свои специфические фокусы.

— А кто ваши слушатели сегодня?

— Это собственники либо топ-менеджмент российских компаний, те, кто отвечает за критические функции. Что для нас важно — это люди, которые в какой-то момент, скажем прямо, уперлись в свой потолок. Здесь речь может идти как о личном кризисе, так и о кризисе в бизнесе. Последние года два мы часто сталкиваемся с вопросом: а чего мне дальше хотеть с точки зрения развития? Потому что бизнес растет очень резко и масштабно, и человек не успевает за ростом своей компании.

— Насколько я понимаю, обучение происходит в формате коммуникации не только с преподавателями. Топ-менеджеры, представители разных стран активно общаются и между собой. Насколько важной частью программы является нетворкинг?

— Друг от друга они узнают больше, чем от профессора, и зачастую роль школы — это создать условия, чтобы люди делились тем опытом, который у них есть, привнести академические знания и организовать общение между людьми. Это то, что вы называете нетворкингом, я же предпочитаю использовать словосочетание «социальный капитал», но это очень важно, люди за этим идут. У этого нетворкинга есть несколько функций.

Во-первых, традиционно Россия — это страна с достаточно низким уровнем доверия друг к другу, а для бизнеса доверие принципиально важно. Когда мы выпускаем людей, которые полтора года проходили плечом к плечу такую сложную программу и знают, что у всех, кто учился до них и будет учиться после них, будет похожий опыт, то уровень доверия друг к другу, конечно, растет радикально. Во-вторых, очень важно видеть других людей, которые занимаются тем же, что и ты. Потому что лидер по большому счету действует в одиночестве. И когда он разговаривает с такими же людьми, которые решают задачи такой же сложности и при этом никак от него не зависят, то он гораздо более открыт, легче учится и делится своим опытом. В-третьих, наши студенты занимаются крупными, серьезными проектами, поэтому возможность встретиться с такими же, как они, в классе и эмоционально почувствовать близость с ними тоже играет важную роль.

— А сколько у вас выпускников было за эти 15 лет? Все эти предприниматели, топ-менеджеры наверняка должны были оказать какое-то влияние на бизнес-среду и в Москве, и в России в целом. Вы фиксируете нечто подобное?

— Сейчас у нас около 1,5 тыс. выпускников этого типа программ. Мы недавно посчитали, что наши выпускники дают работу или управляют примерно 76 тыс. людей. Это хороший мультипликатор текущего бизнеса.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...