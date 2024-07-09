Трудовой миграции подбирают комплексные меры

Наем мигрантов намерены сделать управляемым. Правительство готовит масштабные изменения, которые войдут в национальный проект «Кадры». Как пишет РБК, нововведения обсуждают на межведомственном уровне. Чиновники сходятся в том, что набор иностранных работников необходимо сделать более организованным. Для этого, в частности, дактилоскопию и проверку знания языка могут вынести за пределы страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Процедура сдачи экзаменов весной подверглась критике за высокий уровень коррупции. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что «расценки» на тесты известны всем. Систему действительно необходимо реформировать, уверен эксперт по вопросам миграции Вячеслав Поставнин: «Экзамены можно сдавать и за рубежом, и часть функций перенести туда.

Это, может быть, и неплохо было бы сделать, по крайней мере, это создает определенные предпосылки к тому, чтобы там сформировать управляемый поток. Но вопрос в том, хватит ли у нас сил за границей что-то организовать?

Мигранты едут из отдаленных районов, и, чтобы они приехали сначала, например, в Душанбе или другой крупный город, надо создать определенную сеть. Многофункциональный миграционный центр, как "Сахарово", там не построишь. Он должен пропускать через себя миллионы человек. Я не очень представляю, как мы там можем такую сеть развернуть. Про коррупционные риски я уже и не говорю. Мы здесь-то боремся с этим, а что там будет? Опять мы не там работаем. Надо было за это время начать преподавание в Таджикистане русского языка с первого класса, подготовив учителей из числа местных жителей. Культура начинается с языка, но это не значит, что надо экзаменом отгородиться».

Повысить «управляемость найма» власти намерены с помощью целевого набора, это еще одна крупная инициатива, которая обсуждается последние несколько лет. Механизм опробовали в пандемию COVID-19, когда возникла нехватка рабочих рук. Теперь же предполагается, что мигранты будут заключать трудовой договор с конкретной компанией. После его расторжения работник будет обязан покинуть страну в течение 30 дней. Регулировать процесс, по замыслу Минтруда, будет отдельный оператор, который станет «кадровым центром» для российского бизнеса. Но настроить такую систему будет непросто, отметил независимый эксперт по вопросам миграции Вадим Коженов:

«Это огромная сложная машина, и до сих пор никто не может понять, кто за все это будет платить.

Я допускаю, что если выделить продуманный бюджет, собрать грамотную команду и запустить оргнабор, то далее он будет способен себя окупать, вполне возможно, даже приносить прибыль. Так, например, в распоряжении губернатора Московской области сказано, что при реализации крупных инвестпроектов на территории таких объектов должно возводиться общежитие для рабочих. В принципе, не проблема его выстроить, более того, оно прибыльное. Бизнесу просто это непривычно. Я ездил по тем общежитиям, которые коммерсанты выстроили за свой счет, и они говорят, что проекты окупаются за четыре года. То есть они себе просто еще один бизнес выстроили, прибыльный, хороший, комфортный».

При этом реформа системы миграции должна защитить права бизнеса и самих иностранных рабочих, отметила руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова: «Инициатива предполагает, что мигрант уже не сможет самостоятельно поменять работодателя, если он приехал в рамках оргнабора, то есть уволиться и устроиться в какую-то другую организацию. Думаю, эта мера обусловлена тем, что на работодателей как раз по оргнабору сейчас ложится очень много рисков, связанных с тем, что они затратили деньги на билеты, легализацию работника, оформление его патента, а мигрант через неделю или даже меньше уволился и ушел трудиться в другую компанию. Из-за этого некоторые не очень добросовестные компании отбирают паспорта у мигрантов, чтобы они никуда не сбежали от них.

Что касается инициативы вынести некоторые процедуры за пределы России, то это попытка снизить количество очередей, которые сейчас формируются в миграционных центрах или в отделениях по вопросу миграции в регионах. В таком случае люди будут приезжать сюда, уже пройдя дактилоскопию, значит, им останется оформить патент и работать. Кроме того, снизится процент тех, кому въезд не разрешен в РФ. Сейчас же еще очень много мигрантов не знают, почему их не пускают в Россию. Как раз им объяснят на своей территории, в чем проблема».

Это далеко не все инициативы, которые касаются сферы миграции. Свои идеи есть и у МВД: там предлагают расширить список правонарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент поддержит эту инициативу. Принимать законопроекты, соответствующие «напряженности ситуации», ранее призвал депутатов глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Иван Корякин