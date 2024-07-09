«В моду входят внедорожники классического вида»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом автомобиле, который выйдет на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

В апреле мне довелось побывать на испытательном полигоне марки Haval в городе Баодин в двух часах езды от Пекина. На огромном асфальтовом поле можно было посмотреть и испытать на короткой дистанции, по сути, всю продукцию, которую выпускает сегодня концерн Great Wall Motor. Кроме Haval, это марки Tank, Wey, Ora и пикапы GWM. Совсем новых машин было немало, но сразу можно было заметить, какие модели в первую очередь интересуют журналистов, съехавшихся из тех стран, где представлена продукция упомянутых брендов.

Главными шоу-стопперами, впрочем, как и на Пекинском автосалоне, который открылся двумя днями позже, были два автомобиля: Tank 700 и Haval H9. Это еще раз подтвердило тренд последних лет: в моду сегодня входят внедорожники классического «олдскульного» вида: с прямоугольными формами и нормальными фарами, а не светодиодными полосками.

На полигоне, кроме обычных версий Haval H9, была представлена и экспедиционная версия, можно сказать, версия для сафари: на крыше у внедорожника был не багажник, а, скорее, смотровая площадка, на которую можно было забраться по лесенке, ведущей от заднего левого колеса. Песня, а не автомобиль.

8 июля концерн Great Wall Motor объявил о выходе нового поколения рамного внедорожника Haval H9 на российский рынок в третьем квартале текущего года. У нас модель будет представлена с двумя силовыми агрегатами: двухлитровым бензиновым турбированным мотором и турбодизелем объемом 2,4 л, мощностью 218 и 184 л.с. соответственно.

Коробки автоматические, 8- и 9-ступенчатая, привод полный, с блокировкой передних и задних дифференциалов в сочетании с пониженной передачей. Органы управления в салоне — это не «служба одного окна», где для любого действия надо листать меню на тачскрине. Самые популярные функции вынесены на физические кнопки: управление аудиосистемой, климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, выбор режима движения, а также настройки полного привода. Цена Haval H9 пока неизвестна, ее объявят ближе к началу продаж.