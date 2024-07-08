В Новороссийске отмечен резкий рост стоимости фрахта нефтяных танкеров

Стоимость фрахта нефтяных танкеров в Новороссийске и других российских портах, снижавшаяся с мая, неожиданно пошла вверх в конце июня. Об этом сообщает РБК.

Как отмечают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ), такая динамика наблюдается впервые с весны и связана с ростом экспорта российской нефти на фоне высоких цен на сырье.

Так, стоимость фрахта танкера класса Aframax (дедвейт 100 тыс. т) из Новороссийска в направлении Турции выросла на 20,6% — до $2,8 за баррель, а в Северный Китай — на 27,2%, до $10,2 за баррель. Рост также коснулся и направления Индии.

Эксперты связывают подорожание фрахта с восстановлением экспорта нефти из России после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино и ростом цен на нефть Brent выше $85 за баррель. Аналитики отмечают, что компании стали продавать больше нефти, что спровоцировало спрос на танкеры и дальнейший рост цен.

Однако, по мнению экспертов, этот рост носит временный характер. В ближайшие месяцы ожидается снижение ставок фрахта. В пользу этого говорят ограничения ОПЕК+ и ожидаемое увеличение объемов переработки нефти в России, что приведет к сокращению объемов экспорта.

Анастасия Донскова

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