Ярослава Магучих запрыгнула в историю

На парижском этапе Бриллиантовой лиги, главной коммерческой серии в легкой атлетике, произошло событие, которое обречено остаться в числе самых заметных в этом виде в нынешнем сезоне. Украинка Ярослава Магучих к своим 22 годам успела собрать большую коллекцию ценных призов в прыжках в высоту. Она была победительницей прошлогоднего чемпионата мира в Будапеште, выигрывала мировые первенства в закрытых помещениях, взяла бронзу на предыдущей летней Олимпиаде в Токио. Однако ее нынешний успех займет в этом списке особенное место. Уже выиграв соревнования с прекрасным результатом 2,07 м, Магучих попросила установить планку на отметке 2,10 м и преодолела ее. Таким образом, она на один сантиметр побила один из знаковых легкоатлетических мировых рекордов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослава Магучих установила новый рекорд по прыжкам в высоту среди женщин

Фото: Geoffroy van Der Hasselt / AFP Ярослава Магучих установила новый рекорд по прыжкам в высоту среди женщин

Фото: Geoffroy van Der Hasselt / AFP

Его установила 37 лет назад великая болгарская прыгунья Стефка Костадинова. С тех пор в этой дисциплине появилось много замечательных спортсменок, но мало кому из них удавалось хотя бы приблизиться к рекорду Костадиновой вплотную.

До полета Ярославы Магучих старше были только три достижения. Рекорд советского спортсмена Юрия Седых в метании молота (86,74 м) держится с 1986 года, рекорд немки Мариты Кох на 400-метровке (47,60) — с 1985 года, а рекорд чешки Ярмилы Кратохвиловой на 800-метровке (1.53,28) — аж с 1983 года.

Арнольд Кабанов